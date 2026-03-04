Le Centre d’expérience Porsche de Toronto lance le programme « Expérience pour ELLE »

TORONTO, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre d’expérience Porsche (CEP) de Toronto a lancé un nouveau programme de conduite spécialement pour les femmes. Le programme « Expérience pour ELLE » est conçu pour rehausser les compétences de conduite et la confiance au volant des invitées dans une atmosphère stimulante.

Conçue exclusivement pour les femmes et dirigée par des instructrices, cette nouvelle offre Expérience Porsche associe un apprentissage dynamique sur circuit à un environnement social encourageant qui favorise une connexion significative. Allant des principes de base aux techniques avancées, « Expérience pour ELLE » s’adresse à tous les niveaux d’aisance et ne nécessite aucune expérience préalable de la conduite sportive. Le format du programme encourage les invitées à se connecter à d’autres femmes partageant la même curiosité, le même enthousiasme et la même passion pour les nouvelles expériences.

« Le programme Ice pour ELLE, lancé en 2025 avec beaucoup de succès, était une adaptation unique du programme d’essai Porsche Ice Experience Canada », rappelle Trevor Arthur, président-directeur général, Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Aujourd’hui, nous sommes ravis que le CEP de Toronto offre cette nouvelle occasion à longueur d’année aux femmes enthousiastes »

Les séances « Expérience pour ELLE » peuvent être réservées dès maintenant et seront offertes le dernier jeudi de chaque mois dès le 26 mars 2026. Des expériences de conduite de 90 minutes, dirigées par des instructrices, sont proposées au prix de 1 300 $ par personne et comprennent un cadeau Porsche Lifestyle ainsi qu’un rafraîchissement sur place au Carrera Café.

Le programme est flexible et peut aussi être adapté aux événements de groupe.

Les demandes d’information pour les séances de groupe peuvent être envoyées à PECEvents@porsche.ca.

Ouvert au public depuis juin 2025 et conçu comme un environnement immersif où le plaisir de conduire rencontre le summum du design et de l’ingénierie automobiles, le CEP de Toronto en a pour tous les goûts, depuis les propriétaires de longue date jusqu’aux visiteurs curieux. Quatre modules de conduite avec instructeur – le circuit d’agilité de deux kilomètres, la zone dynamique, le cercle de dérive et le circuit d’agilité à adhérence réduite – sont conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche. Les nouveaux visiteurs peuvent explorer le bâtiment, admirer la vue depuis la terrasse, découvrir la boutique Porsche Lifestyle ou prendre un rafraîchissement au Café Carrera. Le CEP de Toronto dispose également d’un salon de configuration où les visiteurs peuvent explorer de nombreuses options de personnalisation pour créer la Porsche de leurs rêves. De plus, les clients peuvent réserver des séances pour l’un des cinq simulateurs de conduite de pointe sur place. Au volant d’une Porsche virtuelle, ils peuvent courir contre eux-mêmes ou contre un concurrent sur des circuits du monde entier.

Le CEP de Toronto est ouvert au public toute l’année. Les heures d’ouverture sont actuellement du mardi au samedi, de 9 h à 17 h. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les heures d’ouverture et le programme, visitez https://porscheexperience.ca/centre.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

