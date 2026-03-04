La technologie spatiale avancée d’ABB s’illustre avec la publication des premières images de haute précision par EarthDaily

Les premières images du système d’imagerie multispectrale d’ABB à bord du satellite EDC-01 d’EarthDaily Analytics sont dévoilées au grand public.

La conception innovante du système permet une résolution spatiale élevée, détectant les changements quotidiens sur l’ensemble de la planète.

La charge utile est l’une des caméras les plus puissantes jamais mises en orbite, avec plus de 20 milliards de pixels numérisés par seconde.

QUÉBEC, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société canadienne EarthDaily, spécialisée dans les solutions géospatiales, a procédé à une première diffusion publique d’images traitées, provenant de son premier satellite, EDC-01. Développée par ABB en étroite collaboration avec l’équipe d’EarthDaily, la charge utile d’imagerie multispectrale a commencé à fournir des images en 2025. Les images révèlent des détails de haute précision sur la surface de la Terre à partir de différents endroits. La charge utile possède l’une des plus grandes capacités de traitement de pixels en orbite, avec plus de 20 milliards de pixels numérisés par seconde.

Le système tire sa force d’un télescope compact innovant qui permet d’entasser 16 imageurs multispectraux par satellite, offrant une large couverture spectrale pour l’observation de la Terre avec une grande précision. Chaque engin spatial transportera 12 imageurs visibles (VNIR), deux imageurs dans le proche infrarouge (SWIR) et deux imageurs dans l’infrarouge thermique (LWIR).

Les premières données confirment que les télescopes VNIR d’ABB fonctionnent près de la limite de diffraction, une performance souvent considérée comme le « Saint Graal » de l’imagerie spatiale, grâce à une conception thermorésistante innovante et à des tolérances d’alignement au niveau micrométrique, préservées après le lancement. Un déflecteur de lumière conçu pour rejeter la lumière parasite indésirable du soleil et de la lune garantit le maintien d’un contraste élevé en toutes circonstances. Cette architecture est portable à de plus grandes ouvertures, permettant d’étendre la résolution au sol pour les futures missions.

« ABB est fière de participer au projet EarthDaily Constellation, qui révolutionnera le suivi des changements naturels et anthropiques sur Terre », a déclaré Frédéric Grandmont, de la division Mesure et Analyse d’ABB. "La reproductibilité d’un capteur à l’autre est essentielle lorsqu’il s’agit d’une constellation de 160 caméras fonctionnant comme une seule. Outre la validation générale du concept, ces premières données permettent de comparer les 12 caméras jumelles VNIR. »

« Ces images valident des années de vision commune et d’ingénierie rigoureuse entre EarthDaily et ABB », a déclaré Don Osborne, PDG d’EarthDaily. « Dès le premier jour, ABB s’est engagé à respecter la précision et la rigueur nécessaires à la construction d’un véritable système de mesure planétaire. Elle a adhéré à la mission EarthDaily Constellation comme si c’était la sienne. « Les performances de sa technologie d’imagerie témoignent de cet engagement et jettent les bases d’une intelligence de la Terre cohérente et fiable à l’échelle mondiale. »

En 2022, ABB a obtenu un contrat pour développer et fabriquer les systèmes d’imagerie multispectrale en collaboration avec Xiphos Systems Corporation (traitement central de la charge utile) et Loft Orbital (remodelage de la plateforme satellitaire Airbus Arrow-150) pour les 10 satellites d’EarthDaily. À ce jour, plus de 130 experts en ingénierie d’ABB ont contribué au projet. Une fois entièrement déployée dans la constellation de satellites, la technologie d’ABB capturera en continu des images des masses terrestres et des grandes zones maritimes de la planète au fur et à mesure que les satellites tournent autour de la Terre.

Avec le lancement de six satellites EarthDaily supplémentaires en mai et la poursuite de l’expansion plus tard dans l’année, EarthDaily Constellation entrera en exploitation commerciale à l’été 2026, fournissant des mises à jour quotidiennes à ses clients.

ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l’électrification et de l’automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d’ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d’être plus performantes. Chez ABB, c’est ce que nous illustrons par la devise « Quand l’ingénierie se surpasse ». L’entreprise a plus de 140 ans d’histoire et emploie près de 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com

Le secteur d’activité Automatisation d’ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à une vaste gamme de besoins essentiels, allant de l’approvisionnement de l’énergie, de l’eau et des matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Comptant environ 26 000 employés, le secteur d’activité Automatisation d’ABB, chef de file technologique et expert en services, aide les clients dans les industries des procédés, de l’hybride et du maritime à se dépasser en misant sur la simplicité et la propreté. go.abb/automation

Pour en savoir plus, veuillez contacter : Relations avec les médias

Olga Apostolova

Téléphone : +47 468 18 096

E-mail : olga.apostolova@no.abb.com ABB Ltd

Affolternstrasse 44

8050 Zurich

Suisse

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea9f4acb-3d23-4e07-a84f-b5a8c515bbea/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1486aedc-9f61-4fcc-b35d-3629eaeb331f/fr