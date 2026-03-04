BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S



CVR-nr. 83 93 34 10



Brøndby, den 4. marts 2026



SELSKABSMEDDELELSE NR. 3/2026



Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer



Fodbolddirektør Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer for i stedet at tiltræde i en nyoprettet stilling som sportsdirektør for den tyske Bundesliga og ligaorganisationen DFL.



Benjamin Schmedes forbliver som fodbolddirektør i Brøndby IF sæsonen ud, hvorefter han tiltræder sit nye job.



Brøndby IFs bestyrelse har igangsat processen med at finde klubbens næste fodbolddirektør.



Bestyrelsen



