Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer

 | Source: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 4. marts 2026

SELSKABSMEDDELELSE NR. 3/2026

Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer

Fodbolddirektør Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer for i stedet at tiltræde i en nyoprettet stilling som sportsdirektør for den tyske Bundesliga og ligaorganisationen DFL.

Benjamin Schmedes forbliver som fodbolddirektør i Brøndby IF sæsonen ud, hvorefter han tiltræder sit nye job.

Brøndby IFs bestyrelse har igangsat processen med at finde klubbens næste fodbolddirektør.

Bestyrelsen

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.

Attachment


Attachments

FBM_0326_Schmedes
GlobeNewswire

Recommended Reading