BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 4. marts 2026
SELSKABSMEDDELELSE NR. 3/2026
Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer
Fodbolddirektør Benjamin Schmedes forlader Brøndby IF til sommer for i stedet at tiltræde i en nyoprettet stilling som sportsdirektør for den tyske Bundesliga og ligaorganisationen DFL.
Benjamin Schmedes forbliver som fodbolddirektør i Brøndby IF sæsonen ud, hvorefter han tiltræder sit nye job.
Brøndby IFs bestyrelse har igangsat processen med at finde klubbens næste fodbolddirektør.
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.
