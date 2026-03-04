Nokia Oyj

Pörssitiedote

4.3.2026 klo 16.30



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan FMR LLC:n välillinen omistusosuus Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 2.3.2026 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 5 742 239 696 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

llmoituksen mukaan FMR LLC:n osuus oli seuraava:

% osakkeista ja äänistä

(A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

(B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus

(A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,04 % osakkeista

4,83 % äänistä



5,04 % osakkeista

4,83 % äänistä



5 742 239 696 Edellisessä liputus-

ilmoituksessa ilmoitettu osuus

(jos lipu-

tettu)



n/a n/a n/a

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakelaji (ISIN)



Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) NOKIA (FI0009000681) 289 538 191 osaketta

277 150 920 ääntä



5,04 % osakkeista

4,83 % äänistä A YHTEENSÄ 289 538 191 osaketta

277 150 920 ääntä







5,04 % osakkeista

4,83 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen

luonne



Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / netto-arvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus B YHTEENSÄ n/a n/a

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälinen kautta Yhteensä FMR LLC Fidelity Management &

Research Company

LLC FMR LLC FIAM Holdings LLC FIAM LLC FMR LLC FIAM Holdings LLC Fidelity Institutional Asset Management Trust Company FMR LLC FMTC Holdings LLC Fidelity Management Trust Company FMR LLC Fidelity Management & Research Company LLC

FMR Investment

Management (UK) Limited FMR LLC Fidelity Advisory

Holdings LLC Strategic Advisers LLC FMR LLC Fidelity Global

Brokerage Group, Inc. National Financial

Services LLC Fidelity Capital

Markets

