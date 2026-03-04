Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.3.2026 klo 16.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: FMR LLC:n omistusosuus Nokia Oyj:stä ylitti 5 %

Nokia Oyj on vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan FMR LLC:n välillinen omistusosuus Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 2.3.2026 ylittänyt 5 prosentin rajan. 

Nokia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 5 742 239 696 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

llmoituksen mukaan FMR LLC:n osuus oli seuraava:

  % osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä) 		% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä) 		Yhteenlaskettu %-osuus
(A+B) 		Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,04 % osakkeista
4,83 % äänistä

  		  5,04 % osakkeista
4,83 % äänistä

  		5 742 239 696
Edellisessä liputus-
ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos lipu-
tettu)

  		n/a n/a n/a  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakelaji (ISIN)

  		Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5) 		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 		Suora
(AML 9:5) 		Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
NOKIA (FI0009000681)   289 538 191 osaketta
277 150 920 ääntä

  		  5,04 % osakkeista
4,83 % äänistä
A YHTEENSÄ 289 538 191 osaketta
277 150 920 ääntä

 

  		5,04 % osakkeista
4,83 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen
luonne

  		Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / netto-arvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
           
      B YHTEENSÄ n/a n/a

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälinen kautta Yhteensä
FMR LLC      
Fidelity Management &
Research Company
LLC 		     
       
FMR LLC      
FIAM Holdings LLC      
FIAM LLC      
       
FMR LLC      
FIAM Holdings LLC      
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company      
       
FMR LLC      
FMTC Holdings LLC      
Fidelity Management Trust Company      
       
FMR LLC      
Fidelity Management & Research Company LLC
FMR Investment
Management (UK) Limited 		     
       
FMR LLC      
Fidelity Advisory
Holdings LLC 		     
Strategic Advisers LLC      
       
FMR LLC      
Fidelity Global
Brokerage Group, Inc. 		     
National Financial
Services LLC 		     
Fidelity Capital
Markets 		     

Nokia
Nokia on teknologiajohtaja tekoälyn aikakauden verkkoratkaisuissa. Asiantuntemuksemme kiinteissä, matkapuhelin- ja siirtoverkoissa mahdollistaa seuraavan sukupolven verkkoratkaisut paremman maailman rakentamiseksi.

Lisätietoja:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Maria Vaismaa, viestintäjohtaja

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 931 580 507
Sähköposti: investor.relations@nokia.com


GlobeNewswire

