Festi hf.: Endurkaup vika 10 – lok endurkaupa

 | Source: Festi hf. Festi hf.

Í 10. viku 2026 keypti Festi alls 250.000 eigin hluti fyrir 84.400.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 102.3.202612:53           50.000340,00    17.000.000
Vika 103.3.202611:36         100.000336,00    33.600.000
Vika 104.3.202613:27         100.000338,00    33.800.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 4.950.000 hluti eða 1,58% af hlutafé félagsins. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið. Festi keypti samtals 2.453.774 eigin hluti fyrir 823.273.920 kr. og á í dag 5.200.000 hluti sem samsvarar 1,66% af hlutafé félagsins. 

Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað var að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna yrði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


