Festi hf.: Endurkaup vika 10 – lok endurkaupa

Í 10. viku 2026 keypti Festi alls 250.000 eigin hluti fyrir 84.400.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 10
|2.3.2026
|12:53
|50.000
|340,00
|17.000.000
|Vika 10
|3.3.2026
|11:36
|100.000
|336,00
|33.600.000
|Vika 10
|4.3.2026
|13:27
|100.000
|338,00
|33.800.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 4.950.000 hluti eða 1,58% af hlutafé félagsins. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið. Festi keypti samtals 2.453.774 eigin hluti fyrir 823.273.920 kr. og á í dag 5.200.000 hluti sem samsvarar 1,66% af hlutafé félagsins.
Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað var að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna yrði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).