Le CN publie son rapport annuel sur le Plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones 2025

MONTRÉAL, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a publié aujourd’hui son rapport annuel sur le Plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones (PARPA) 2025, réaffirmant son engagement à faire progresser la réconciliation par des actions mesurables.

« Nos progrès témoignent de notre engagement à écouter, à apprendre et à agir avec transparence et humilité. Plusieurs étapes importantes ont marqué le succès de cette année, démontrant que la réconciliation n’est pas une destination, mais un cheminement qui exige ouverture et responsabilité. Bien que nous soyons fiers des progrès accomplis, nous demeurons résolus à continuer de nous surpasser et à maintenir notre engagement à bâtir des relations plus solides avec les communautés autochtones. »

- Tracy Robinson, Présidente-directrice générale du CN



En 2025, le CN a mené à bien 20 des 24 mesures prévues pour réalisation dans son PARPA, deux ayant été reportées à 2026 et deux autres cibles ayant été réajustées en fonction des leçons apprises et des conditions économiques. Le CN a également réalisé, en avance sur l’échéancier, deux mesures initialement prévues pour 2026 et 2027. Ces avancées soulignent que la réconciliation est un cheminement continu qui exige écoute, adaptabilité et un engagement envers la responsabilité.

Pour en savoir davantage sur le plan et les mesures réalisées, consultez le Rapport annuel 2025 complet du PARPA.

Au-delà des engagements formels pris dans le cadre du PARPA, le CN a continué de tisser des liens et d’approfondir son engagement par les actions suivantes :

Plus de 500 réunions et consultations organisées avec des partenaires autochtones, dont huit processus de consultation officiels

Participation à plus de 240 événements communautaires autochtones

Animation de plus de 15 séances de formation en présentiel sur la sécurité ferroviaire et les interventions d’urgence

Soutien de plus 170 communautés et organisations autochtones grâce à différents parrainages et dons





Le PARPA reflète l’engagement du CN à l’égard de l’apprentissage continu, de la prise de mesures significatives et du progrès pérennes. Il constitue le fondement solide de changements positifs et durables, en guidant la Compagnie dans ses efforts visant à soutenir, à honorer, à respecter les communautés autochtones dans l’ensemble de son réseau.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

