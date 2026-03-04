Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKS 29 0917 - RIKS 37 0115

FlokkurRIKS 29 0917RIKS 37 0115
ISINIS0000037711IS0000033793
Gjalddagi17.09.202915.01.2037
Útboðsdagur06.03.202606.03.2026
Uppgjörsdagur11.03.202611.03.2026
10% viðbót10.03.202610.03.2026

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisbréfin þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag. Um 10% viðbótarkaupréttinn gildir 6. gr. í almennum útboðsskilmálum ríkisbréfa.

Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Freyr Hrafnsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9679.


