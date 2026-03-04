Zimbra ernennt den erfahrenen Cybersecurity Sales Spezialisten Anthony Chadd zum neuen Chief Revenue Officer

Wachstumskurs: als neuer CRO leitet Anthony Chadd den Ausbau des globalen Vertriebs, des Marketings und des Partner-Ökosystems

Souveränitätsstrategie: Zimbra verstärkt seine Position in EMEA und APAC, da Unternehmen großen Wert darauf legen, wo ihre Daten vorgehalten werden



LONDON, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zimbra, eine führende Open-Source-E-Mail- und Kollaborationsplattform, gibt die Ernennung von Anthony Chadd zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Chadd verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und SaaS. Zuletzt war er als CRO bei Vercara tätig, wo er ein globales Channel-Partnerprogramm implementierte, das maßgeblich zum starken Wachstum des Unternehmens beitrug.

In seiner neuen Funktion wird Anthony Chadd die weltweiten Umsatzaktivitäten von Zimbra, einschließlich Vertrieb, Partnerschaften, Marketing und Kundenerfolg, überwachen, während Zimbra sein Lösungsangebot für Unternehmen, Regierungen und Serviceanbieter weltweit weiter ausbaut.

Laut Prognosen von Gartner wird der Markt für souveräne Cloud-Lösungen bis 2026 einen Wert von 80 Milliarden US-Dollar erreichen. Chadd wird daher die Expansion von Zimbra in einem Umfeld leiten, in dem die Datenresidenz eine Priorität ist. Angesichts der sich fragmentierenden regulatorischen Anforderungen in EMEA und APAC setzen Unternehmen verstärkt auf transparente Modelle, die ihnen die volle Kontrolle über den Speicherort ihrer Daten ermöglichen.

„Anthony Chadds nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams und der Förderung nachhaltigen Wachstums in komplexen Sicherheitsmärkten macht ihn zur idealen Führungskraft, um die Dynamik von Zimbra weiter zu beschleunigen“, erklärt Drake Harvey, CEO von Zimbra. „Seine Expertise im Aufbau von Partner-Ökosystemen und Go-to-Market-Strategien für Unternehmen wird maßgeblich dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach E-Mail-Lösungen, die Datensouveränität gewährleisten, zu bedienen.“

Bevor er zu Zimbra stieß, bekleidete Chadd unter anderem leitende Positionen bei Neustar, wo er den globalen Vertrieb verantwortete und skalierbare Umsatzprozesse in den Bereichen Account Management, Vertriebstechnik und Schulung entwickelte. Seine Expertise umfasst Infrastruktursicherheit, DNS-Management und den Aufbau von Channel-Programmen zur Förderung des Unternehmenswachstums.

„Zimbra’s Engagement für offene Standards, Datensouveränität und Sicherheit findet großen Anklang bei Unternehmen, die sich im aktuellen Umfeld zunehmender Sicherheitsbedrohungen zurechtfinden müssen“, so Anthony Chadd. „Ich freue mich darauf, als Teil des engagierten und zielgerichteten Teams von Zimbra Organisationen weltweit dabei zu helfen, eine sichere und flexible Zusammenarbeit nach ihren eigenen Vorstellungen zu realisieren.“

Zimbra betreibt über sein Netzwerk von Serviceanbietern und Vertriebspartnern hunderte Millionen von E-Mail-Postfächern in mehr als 127 Ländern und bietet Bereitstellungsoptionen wie Cloud-, On-Premises- und Hybridlösungen an.

Über Zimbra

Zimbra ist eine 2003 gegründete, kommerzielle Softwareplattform mit verfügbarem Quellcode, die sichere, skalierbare und erweiterbare E-Mail- und Kollaborationslösungen auf Basis eines Open-Core-Modells bereitstellt. Als weltweit größter Anbieter von Open-Core-E-Mail- und Kollaborationslösungen betreibt Zimbra Hunderte von Millionen geschäftskritische E-Mail-Postfächer in 127 Ländern.

Mit seiner globalen Präsenz bedient Zimbra Regierungen, Finanzinstitute, Universitäten, Unternehmen und Dienstleister, die auf Zimbra vertrauen, um eine sichere, effiziente und regelkonforme Kommunikation zu gewährleisten.

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Technologieunternehmens Synacor hat sich Zimbra als risikoarme Alternative zu Tier-1-OEMs etabliert. Dank flexibler Bereitstellungsoptionen – ob lokal, in privaten Clouds oder in hybriden Umgebungen – ist Zimbra die bevorzugte Wahl für Unternehmen, die Wert auf Datensouveränität, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Anpassbarkeit legen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zimbra.com

