Zimbra nomme Anthony Chadd, expert en cybersécurité, au poste de directeur des revenus

Leadership de développement : Anthony Chadd rejoint Zimbra en tant que directeur des revenus afin de développer les ventes, le marketing et les écosystèmes de partenaires à l’échelle mondiale.

Stratégie de souveraineté : renforcement de la présence de Zimbra dans les régions EMEA et APAC, alors que les entreprises privilégient la résidence des données.



LONDRES, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zimbra, plateforme open source leader de messagerie et de collaboration, annonce ce jour la nomination d’Anthony Chadd au poste de directeur des revenus. Fort de plus de 15 ans d’expérience dans la croissance des secteurs de la cybersécurité et du SaaS, M. Chadd occupait récemment le poste de directeur des revenus chez Vercara, où il a mis en place un programme de partenariat mondial ayant permis à l’entreprise d’enregistrer une forte croissance.



Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les opérations mondiales de Zimbra en matière de revenus, notamment les ventes, les partenariats, le marketing et la réussite client, tandis que la société poursuivra le déploiement de ses solutions de collaboration sécurisées auprès des entreprises, des gouvernements et des fournisseurs de services du monde entier.

Avec Gartner prévoyant un marché du cloud souverain de 80 milliards de dollars d’ici 2026. Chadd pilotera l’expansion de Zimbra dans un environnement où la résidence des données est primordiale. Face à la fragmentation des exigences réglementaires dans les régions EMEA et APAC, les organisations se tournent vers des modèles transparents leur offrant un contrôle absolu sur l’emplacement de leurs données.



« L’expérience avérée d’Anthony dans le développement d’équipes hautement performantes et la génération d’une croissance durable sur des marchés de la sécurité complexes fait de lui le leader idéal pour accélérer la croissance de Zimbra », a déclaré Drake Harvey, PDG de Zimbra. « Son expertise dans la création d’écosystèmes de partenaires et l’élaboration de stratégies de commercialisation pour les entreprises sera essentielle pour répondre à la demande croissante de solutions de messagerie souveraine. »



Chadd a précédemment occupé des postes de direction chez Neustar, où il a géré les ventes internationales et développé des opérations de génération de revenus évolutives couvrant la gestion de comptes, l’ingénierie des ventes et la formation. Il a également acquis une expérience dans la sécurité des infrastructures, la gestion DNS et la mise en place de programmes de distribution favorisant la croissance des entreprises.



« L’engagement de Zimbra en faveur des standards ouverts, de la souveraineté des données et de la sécurité trouve un écho particulier auprès des entreprises confrontées aux menaces actuelles », a déclaré Chadd. « Je suis ravi de rejoindre une équipe animée par une mission commune et d’aider les organisations du monde entier à mettre en place une collaboration sécurisée et flexible, adaptée à leurs besoins. »



Zimbra gère des centaines de millions de boîtes de messagerie dans plus de 127 pays grâce à son réseau de fournisseurs de services et de partenaires, et offre des options de déploiement dans le cloud, sur site et hybrides.

À propos de Zimbra

Zimbra est une plateforme logicielle commerciale open source créée en 2003. Elle fournit des solutions de messagerie et de collaboration sécurisées, évolutives et extensibles selon un modèle open-core. Premier fournisseur mondial de messagerie et de collaboration open-core, Zimbra gère des centaines de millions de boîtes de messagerie critiques dans 127 pays.

Présent à l’international, Zimbra accompagne les gouvernements, les institutions financières, les universités, les entreprises et les prestataires de services qui lui font confiance pour garantir des communications sécurisées, efficaces et conformes.

Zimbra propose une suite intégrée d’outils de collaboration incluant la messagerie sécurisée, le calendrier, le partage de fichiers, la gestion des tâches, la messagerie instantanée avec Zimbra Chat et l’édition collaborative avec Zimbra Office.

Filiale à 100 % de Synacor, une société américaine de solutions technologiques, Zimbra est reconnue comme une alternative fiable et à faible risque aux constructeurs OEM de niveau 1. Ses options de déploiement flexibles sur site, dans des clouds privés ou dans des environnements hybrides, en font la solution idéale pour les entreprises qui privilégient la souveraineté des données, la conformité réglementaire et la personnalisation. www.zimbra.com

