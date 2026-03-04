Zimbra nomina Chief Revenue Officer Anthony Chadd, veterano delle vendite nel campo della sicurezza informatica

Leadership nello sviluppo: Anthony Chadd entra a far parte dell'azienda come CRO con l'obiettivo di ampliare le vendite globali, il marketing e gli ecosistemi dei partner.

Strategia di sovranità: rafforzare la presenza di Zimbra in EMEA e APAC, rispondendo alla crescente attenzione delle organizzazioni verso la gestione sicura e locale dei dati.

LONDRA, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zimbra, la piattaforma open source leader per la posta elettronica e la collaborazione, ha annunciato oggi la nomina di Anthony Chadd come Chief Revenue Officer. Chadd vanta oltre 15 anni di esperienza nella promozione della crescita nei settori della sicurezza informatica e del SaaS. Di recente ha ricoperto il ruolo di CRO presso Vercara, dove ha implementato un programma di partnership di canale globale che ha portato l'azienda a un notevole sviluppo.



Nel suo nuovo ruolo, Anthony supervisionerà le operazioni di fatturato globali di Zimbra, tra cui vendite, partnership, marketing e customer success, mentre l'azienda continua a espandere le sue soluzioni di collaborazione sicura ad aziende, enti governativi e fornitori di servizi in tutto il mondo.

Con la previsione di Gartner di un mercato sovereign cloud da 80 miliardi di dollari entro il 2026, Chadd guiderà l'espansione di Zimbra in un panorama in cui la residenza dei dati è prioritaria. Man mano che i requisiti normativi si frammentano tra EMEA e APAC, le organizzazioni si stanno orientando verso modelli trasparenti che offrono un controllo assoluto sulla residenza dei propri dati.



“La comprovata esperienza di Anthony nello sviluppo di team altamente performanti e nel promuovere una crescita sostenibile in mercati della sicurezza complessi lo rende il leader ideale per accelerare l'ascesa della nostra azienda”, ha affermato Drake Harvey, CEO di Zimbra. “La sua competenza nella creazione di ecosistemi di partner e strategie GTM aziendali sarà fondamentale per supportare la domanda crescente di soluzioni di posta elettronica sicure e conformi alle normative locali.”

Chadd ha precedentemente ricoperto posizioni dirigenziali senior presso Neustar, dove ha gestito le vendite globali e sviluppato operazioni di fatturato su larga scala nell'ambito della gestione degli account, dell'ingegneria delle vendite e dell'abilitazione. La sua esperienza spazia dalla sicurezza delle infrastrutture alla gestione del DNS e alla creazione di programmi canale che promuovono la crescita aziendale.



“L'impegno di Zimbra verso standard aperti, sovranità dei dati e sicurezza trova forte riscontro nelle aziende che si trovano ad affrontare l'attuale panorama delle minacce”, ha affermato Chadd. “Sono entusiasta di entrare a far parte di un team guidato da una missione chiara e di aiutare le organizzazioni a collaborare in modo sicuro ed efficace, secondo le loro esigenze.”

Zimbra gestisce centinaia di milioni di caselle di posta in oltre 127 Paesi attraverso la sua rete di fornitori di servizi e partner di canale, offrendo opzioni di distribuzione che includono soluzioni cloud, on-premise e ibride.

Informazioni su Zimbra

Zimbra è una piattaforma software commerciale con sorgente disponibile fondata nel 2003, che offre soluzioni di posta elettronica e collaborazione sicure, scalabili ed estensibili attraverso un modello open-core. In qualità di più grande fornitore di posta elettronica e collaborazione open-core al mondo, Zimbra gestisce centinaia di milioni di caselle di posta di cruciale importanza in 127 Paesi.

Con la sua presenza globale, offre i suoi servizi a governi, istituti finanziari, università, aziende e fornitori di servizi, che vi si affidano per garantire comunicazioni sicure, efficienti e conformi.

Zimbra offre una suite integrata di strumenti di collaborazione, tra cui posta elettronica sicura, calendario, condivisione di file, gestione delle attività, Zimbra Chat per la messaggistica istantanea e modifica collaborativa attraverso Zimbra Office.

In quanto sussidiaria interamente controllata dalla società statunitense di soluzioni tecnologiche Synacor, Zimbra è considerata un'alternativa affidabile a basso rischio rispetto agli OEM di livello 1. Le sue opzioni di distribuzione flessibili, on-premise, in cloud privati o in ambienti ibridi, la rendono la scelta preferita dalle organizzazioni che danno priorità alla sovranità dei dati, alla conformità normativa e alla personalizzazione. www.zimbra.com

Contatto per i media:

Ellerton & Co. for Zimbra

Gab Abeleda

gab@ellerton.sg

