Jelly Toast se lanza en India para simplificar las celebraciones de la vida diaria

BRIDGEWATER, N. J. y BANGALORE, India, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” o la “Empresa”), líder e innovador global en plataformas de nube personal, anunció hoy el lanzamiento de Jelly Toast en India, una nueva aplicación diseñada para celebraciones compartidas y recuerdos grupales.

Desde cumpleaños y bodas hasta celebraciones de Holi, festivales universitarios, salidas de oficina, conciertos y viajes de fin de semana, Jelly Toast crea invitaciones, recopila fotos y ayuda a los grupos a revivir momentos compartidos en un solo espacio exclusivo.

Las celebraciones están fragmentadas

Hoy en día, las celebraciones están en demasiadas aplicaciones.

Los planes se organizan en grupos de mensajería. Las fotos se comparten en mensajes directos de redes sociales. Los álbumes permanecen en aplicaciones personales de fotos. Los momentos importantes quedan escondidos en hilos de chat o se pierden cuando se cambia de teléfono.

Las fotos se comparten, pero los recuerdos permanecen dispersos, y la historia del evento a menudo se pierde. Jelly Toast fue creada para resolver esto.

Los anfitriones crean una celebración en segundos y generan un enlace compartible para que los invitados se unan instantáneamente desde su navegador, suban fotos en tiempo real y contribuyan a una transmisión de recuerdos vivos que evoluciona durante toda la celebración. No se requiere descarga ni instalación para los invitados.

Por qué este momento es importante en India

India tiene una de las culturas de celebración más animadas del mundo. Cumpleaños, festivales, bodas, noches de críquet, salidas de equipos y reuniones familiares se celebran constantemente en distintas ciudades.

Al mismo tiempo, los consumidores esperan herramientas privadas y seguras que sean rápidas, atractivas y fáciles de usar. Organizar el contenido multimedia de un evento puede ser caótico, y no existe una plataforma dominante diseñada específicamente para unir los eventos sociales con la organización de recuerdos a largo plazo.

Jelly Toast aporta simplicidad a las experiencias compartidas en tiempo real.

Precios y disponibilidad

Disponible desde hoy, Jelly Toast ofrece tres opciones simples.

El plan Gratuito admite un evento con hasta 5 GB de almacenamiento durante siete días y está diseñado para usuarios primerizos o reuniones íntimas con amigos y familiares cercanos.

Event Pro es una opción de pago por evento que admite de 50 a 500 invitados, ideal para celebraciones más grandes y pequeños negocios, como organizadores de eventos independientes.

Memory Saver es una suscripción mensual para anfitriones frecuentes que desean almacenamiento continuo y eventos ilimitados, para que sus recuerdos estén siempre accesibles.

Desarrollada sobre bases probadas en la nube

“Jelly Toast está desarrollada sobre la misma arquitectura de nube segura y expansible que impulsa nuestras plataformas globales de nube personal”, afirmó Pat Doran, director de Tecnología y vicepresidente ejecutivo de Synchronoss. “Estamos llevando esa confiabilidad y organización inteligente de contenido a las celebraciones cotidianas. Nuestro objetivo es simple. Facilitar que las personas se reúnan, compartan y conserven los momentos que realmente importan.”

La plataforma está optimizada para el entorno que prioriza los dispositivos móviles (mobile-first) de India, y diseñada para funcionar de manera confiable bajo distintas condiciones de red.

Un nombre que refleja su propósito

El nombre Jelly Toast captura el espíritu del producto. Jelly representa espontaneidad, dulzura, color y momentos que perduran. Toast representa unión, comodidad, comidas compartidas y recuerdos duraderos. Juntos simbolizan transformar reuniones cotidianas en experiencias compartidas llenas de alegría. Celebra los momentos que importan y captúralos en Jelly Toast.

Lanzamiento en India y expansión

El lanzamiento comienza en Bangalore, el centro tecnológico y de innovación de India. Está prevista una expansión a Mumbai y Delhi más adelante en 2026. Como parte de su estrategia más amplia para expandir su presencia en la nube de consumo, Synchronoss Technologies, Inc. planea explorar colaboraciones e integraciones en todo el ecosistema de eventos.

Jelly Toast está ahora en vivo en www.jellytoast.app.

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies, líder global en soluciones de nube personal, permite a los proveedores de servicios establecer conexiones seguras y significativas con sus suscriptores. Nuestra plataforma SaaS en la nube simplifica los procesos de incorporación y fomenta la interacción de los suscriptores mediante inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y otras funciones avanzadas, lo que resulta en mayores ingresos, reducción de costos y menor tiempo de lanzamiento al mercado. Millones de suscriptores confían en Synchronoss para proteger sus recuerdos más valiosos y su contenido digital importante. Descubra cómo nuestras soluciones centradas en la nube redefinen la forma en que se conecta con su mundo digital en, www.synchronoss.com.

Contacto de relaciones con los medios:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com