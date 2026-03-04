Jelly Toast מושקת בהודו כדי לפשט את החגיגות היומיומיות

ברידג'ווטר, ניו ג'רזי ובנגלור, הודו, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies, Inc. (Synchronoss"") (נאסד"ק: SNCR), מובילה ומחדשת גלובלית בפלטפורמות ענן אישיות, הכריזה היום על השקת Jelly Toast בהודו, אפליקציה חדשה שנועדה לחגיגות משותפות ולזיכרונות קבוצתיים.

מימי הולדת וחתונות ועד מפגשי הולי, פסטיבלי סטודנטים, טיולים למשרד, קונצרטים וטיולי סוף שבוע, ג'לי טוסט יוצרת הזמנות, אוספת תמונות ועוזרת לקבוצות לחוות מחדש רגעים משותפים בחלל ייעודי אחד.

החגיגות מפוצלות

החגיגות של היום מתקיימות על פני יותר מדי אפליקציות.

התוכניות מתקיימות בקבוצות הודעות. תמונות משותפות בהודעות פרטיות ברשתות החברתיות. האלבומים נמצאים באפליקציות תמונות אישיות. רגעים חשובים נקברים בשרשורי צ'אט או הולכים לאיבוד כשהטלפונים משתנים.

תמונות משותפות, אך הזיכרונות נשארים מפוזרים, וסיפור האירוע לעיתים קרובות הולך לאיבוד. Jelly Toast נבנתה כדי לפתור את זה.

המארחים יוצרים חגיגה תוך שניות ויוצרים קישור שניתן לשיתוף בו לאורחים להצטרף מיידית מהדפדפן שלהם, להעלות תמונות בזמן אמת ולתרום לזרם זיכרון חי שמתפתח לאורך כל החגיגה. אין צורך להוריד או התקנה עבור האורחים.

מדוע הרגע הזה חשוב בהודו

בהודו יש אחת מתרבויות החגיגות התוססות ביותר בעולם. ימי הולדת, פסטיבלים, חתונות, ערבי קריקט, טיולים קבוצתיים ומפגשים משפחתיים מתקיימים ללא הרף ברחבי הערים.

במקביל, צרכנים מצפים לכלים פרטיים ומאובטחים שהם מהירים, יפים וקלים למאמץ. ארגון מדיה לאירועים יכול להיות כאוטי, ואין פלטפורמה דומיננטית שנועדה במיוחד לאחד אירועים חברתיים וארגון זיכרון לטווח ארוך.

Jelly Toast מביאה פשטות לחוויות משותפות בזמן אמת.

תמחור וזמינות

זמינה היום, Jelly Toast מציעה שלוש אפשרויות פשוטות.

התוכנית החינמית תומכת באירוע אחד עם אחסון של עד 5GB למשך שבעה ימים, ומיועדת למשתמשים בפעם הראשונה או למפגשים אינטימיים עם חברים ומשפחה קרובים.

Event Pro היא אפשרות בתשלום לפי אירוע התומכת ב-50 עד 500 אורחים, אידיאלית לחגיגות גדולות ולעסקים קטנים כמו מתכנני אירועים עצמאיים.

Memory Saver הוא מנוי חודשי למארחים קבועים המעוניינים באחסון מתמשך ואירועים ללא הגבלה, כך שהזיכרונות שלהם תמיד נגישים.

מבוסס על יסודות ענן מוכחים

"ג'לי טוסט בנויה על אותה ארכיטקטורת ענן מאובטחת וניתנת להרחבה שמניעה את פלטפורמות הענן האישיות הגלובליות שלנו", אמר פאט דוראן (Pat Doran), מנהל טכנולוגיות ראשי וסגן נשיא בכיר ב-Synchronoss. "אנו מביאים את האמינות ואת ארגון התוכן החכם הזה לחגיגות היומיום. המטרה שלנו פשוטה. להקל על אנשים לאסוף, לשתף ולשמור את הרגעים החשובים."

הפלטפורמה מותאמת לסביבה המובילה בהודו ומתוכננת לתפקד באופן אמין בתנאי רשת משתנים.

שם שמשקף את המטרה

השם Jelly Toast משקף את רוח המוצר. ג'לי מייצג ספונטניות, מתיקות, צבע ורגעים שנדבקים. טוסט מייצג אחדות, נוחות, ארוחות משותפות וזיכרונות מתמשכים. יחד, הם מסמלים את הפיכת מפגשים יומיומיים לחוויות משותפות ושמחות. תשיקו כוסית לרגעים החשובים ולכדו אותם ב-Jelly Toast.

השקה והתרחבות בהודו

ההשקה מתחילה בבנגלור, מרכז הטכנולוגיה והחדשנות של הודו. ההתרחבות למומבאי ודלהי מתוכננת בהמשך 2026. כחלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר שלה להרחבת טביעת הרגל שלה בענן הצרכני, Synchronoss מתכננת לבחון שותפויות ואינטגרציות ברחבי אקוסיסטם האירועים.

Jelly Toast משדרת כעת בשידור חי www.jellytoast.app.

