Jelly Toast Diluncurkan di India untuk Memudahkan Perayaan Sehari-hari

BRIDGEWATER, N.J. dan BANGALORE, India, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” atau “Perusahaan”), pemimpin dan inovator global dalam platform cloud personal, hari ini mengumumkan peluncuran Jelly Toast di India, sebuah aplikasi baru yang dirancang untuk perayaan bersama dan kenangan grup.

Mulai dari ulang tahun dan pernikahan hingga perayaan Holi, festival kampus, kegiatan jalan-jalan kantor, konser, dan perjalanan akhir pekan, Jelly Toast membuat undangan, mengumpulkan foto, dan membantu grup menghidupkan kembali momen kebersamaan dalam satu ruang khusus.

Perayaan Terfragmentasi

Perayaan hari ini tersebar di terlalu banyak aplikasi.

Rencana dibuat di grup perpesanan. Foto dibagikan melalui pesan langsung (DM) di media sosial. Album tersimpan di aplikasi foto personal. Momen-momen penting terkubur di dalam utas obrolan atau hilang saat ponsel berganti.

Foto-foto dibagikan, tetapi kenangannya tetap tersebar, dan kisah dari acara tersebut sering kali hilang. Jelly Toast dibuat untuk mengatasi hal ini.

Host dapat membuat perayaan dalam hitungan detik dan menghasilkan tautan yang dapat dibagikan agar para tamu dapat langsung bergabung melalui browser mereka. Mereka kemudian dapat mengunggah foto secara real-time serta berkontribusi pada aliran kenangan yang terus berkembang sepanjang perayaan berlangsung. Para tamu tidak perlu mengunduh atau menginstal aplikasi apa pun.

Alasan Momen Ini Penting di India

India memiliki salah satu budaya perayaan yang paling meriah di dunia. Ulang tahun, festival, pernikahan, malam pertandingan kriket, kegiatan jalan-jalan tim, dan acara kumpul keluarga berlangsung terus-menerus di berbagai kota.

Pada saat yang sama, konsumen menginginkan alat bantu yang sifatnya privasi dan aman, serta cepat, menarik, dan mudah digunakan. Mengelola media acara bisa menjadi hal yang merepotkan, dan tidak ada platform populer yang dirancang khusus untuk menggabungkan acara sosial dengan pengelolaan memori jangka panjang.

Jelly Toast menghadirkan kesederhanaan dalam berbagi pengalaman bersama secara real-time.

Harga dan Ketersediaan

Tersedia hari ini, Jelly Toast menawarkan tiga opsi sederhana.

Paket Gratis mendukung satu acara dengan kapasitas penyimpanan hingga 5GB selama tujuh hari dan dirancang bagi pengguna baru atau untuk pertemuan kecil bersama teman dekat dan keluarga.

Event Pro adalah opsi bayar per acara yang mendukung 50 hingga 500 tamu, ideal untuk perayaan besar dan bisnis kecil seperti perencana acara freelance.

Memory Saver adalah langganan bulanan bagi host acara yang sering mengadakan acara dan menginginkan penyimpanan berkelanjutan serta acara tanpa batas, sehingga kenangan mereka selalu dapat diakses.

Dibangun di Atas Fondasi Cloud yang Teruji

“Jelly Toast dibangun di atas arsitektur cloud yang aman dan dapat diskalakan, sama dengan arsitektur yang mendukung platform cloud personal global kami,” ujar Pat Doran, Chief Technology Officer dan Executive Vice President di Synchronoss. “Kami menghadirkan keandalan tersebut dan pengelolaan konten yang cerdas ke dalam perayaan sehari-hari. Tujuan kami sederhana. Memudahkan orang untuk berkumpul, berbagi, dan menyimpan momen-momen yang berarti.”

Platform ini dioptimalkan untuk lingkungan digital yang lebih sering menggunakan perangkat seluler di India dan dirancang agar dapat berfungsi secara andal dalam berbagai kondisi jaringan.

Sebuah Nama yang Mencerminkan Tujuan

Nama Jelly Toast mencerminkan semangat dari produk tersebut. Jelly melambangkan spontanitas, manisnya kebersamaan, warna, dan momen yang tak terlupakan. Toast melambangkan kebersamaan, kehangatan, santap bersama, dan kenangan yang bertahan lama. Bersama-sama, keduanya melambangkan bagaimana pertemuan sehari-hari dapat menjadi pengalaman bersama yang penuh kegembiraan. Rayakan momen-momen yang berarti dan abadikan dalam Jelly Toast.

Peluncuran dan Ekspansi di India

Peluncuran ini dimulai di Bangalore, pusat teknologi dan inovasi di India. Ekspansi ke Mumbai dan Delhi direncanakan pada akhir tahun 2026. Sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengembangkan jejak cloud konsumennya, Synchronoss berencana untuk menjajaki kemitraan dan integrasi di seluruh ekosistem acara.

Jelly Toast kini telah tersedia di www.jellytoast.app.

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies, pemimpin global di bidang solusi Cloud pribadi, memberdayakan penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang aman dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform Cloud SaaS kami menyederhanakan proses orientasi dan memupuk keterlibatan pelanggan menggunakan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin, dan fitur mutakhir lainnya, yang menghasilkan peningkatan sumber pendapatan, efisiensi biaya, serta percepatan waktu penyiapan produk. Jutaan pelanggan memercayai Synchronoss dalam menjaga kenangan paling berharga dan konten digital penting mereka. Cari tahu cara solusi kami yang berfokus pada Cloud merombak cara Anda terhubung dengan dunia digital Anda di www.synchronoss.com.

Kontak Hubungan Media:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com