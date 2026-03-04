日常の祝い事を簡素化するためのジェリートーストがインドでリリース

ニュージャージー州ブリッジウォーターおよびインド・バンガロール発, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- パーソナルクラウドプラットフォームのグローバルリーダーであり、イノベーターであるシンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies Inc.) (以下「シンクロノス」または「同社」) は本日、祝い事の共有やグループでの思い出作りに特化した新アプリ「ジェリートースト (Jelly Toast)」をインドでリリースしたことを発表した。

誕生日や結婚式からホーリー祭の集まり、大学の祭典、社内イベント、コンサート、週末旅行まで、ジェリートーストは招待状を作成し、写真を収集し、グループが共有した瞬間を単一の専用の空間で再び体験できるようにする。

断片化している祝い事

今日の祝い事は、あまりにも多くのアプリに分散している。

計画はグループメッセージで決められる。 写真はソーシャルメディアのDMで共有される。 アルバムは個人用写真アプリに保存される。 重要な瞬間がチャットのスレッドに埋もれたり、スマートフォンを買い替える際に失われたりする。

写真が共有されても、思い出は散らばったままになり、イベントの物語は往々にして失われてしまう。 ジェリートーストは、この問題を解決するために開発された。

主催者は数秒で祝い事を作成し、参加者向けの共有可能リンクを生成する。このリンクにより、参加者はブラウザから即座に参加でき、リアルタイムで写真をアップロードし、祝い事を通じて変化するその場の記憶の流れに貢献できる。 参加者はダウンロードやインストールが不要である。

このタイミングがインドで重要である理由

インドには世界有数の活気あふれる祝祭文化がある。 誕生日、祭り、結婚式、夜間クリケット観戦会、チームでの外出、家族の集まりが、都市の至る所で絶え間なく行われている。

同時に、消費者は高速で美しく、操作しやすい、プライベートで安全なツールを期待している。 イベントメディアは、整理されてない状態になりがちだが、ソーシャルイベントと長期的な記憶の整理を統合することに特化して設計された主要なプラットフォームは存在しない。

ジェリートーストは、リアルタイムでの体験の共有にシンプルさをもたらす。

価格と入手可能性

本日より利用可能なジェリートーストは、3つのシンプルなオプションを提供している。

無料プランは、最大5GBのストレージで1回のイベントを7日間サポートし、初めてのユーザーや親しい友人・家族との小規模な集まりを対象としている。

イベントプロ (Event Pro) は、50名から500名までの参加者に対応するイベントごとの課金オプションで、大規模な祝い事や、フリーランスのイベントプランナーなどの小規模事業者に最適である。

メモリーセーバー (Memory Saver) は、継続的なストレージと無制限のイベントを希望している、頻繁にイベントを主催する人向けの月額サブスクリプションサービスで、思い出への常時アクセスを可能にする。

実証済みのクラウド基盤上に構築

「ジェリートーストは、当社の個人向けグローバルクラウドプラットフォームと同一の、安全でスケーラブルなクラウドアーキテクチャを基盤としています」と、シンクロノスの最高技術責任者兼エグゼクティブ・バイスプレジデントであるパット・ドーラン (Pat Doran) は述べている。 「私たちはその信頼性とインテリジェントなコンテンツ整理を、日常の祝い事に提供します。 私たちの目標はシンプルです。 それは、人々が大切な瞬間を集約し、共有し、大切に保管できるようにすることです」

このプラットフォームは、インドのモバイルファースト環境に向けて最適化されており、さまざまなネットワーク環境下でも確実に動作するよう設計されている。

目的を表す名称

「ジェリートースト」という名称は、このプロダクトの真髄を捉えている。 「ジェリー」は、自発性、甘美さ、色彩、心に刻まれる瞬間を、 「トースト」は、団らん、安らぎ、分かち合う食事、忘れられない思い出をそれぞれ表しており、 「ジェリートースト」により、日常の集いを喜びに満ちた共有体験へと変えることを象徴している。 重要な瞬間に乾杯し、ジェリートーストでその瞬間を残されたい。

インドでのリリースと拡大

リリースは、インドのテクノロジーとイノベーションの拠点であるバンガロールから始まる。 ムンバイとデリーへの拡大は2026年後半に計画されている。 消費者向けクラウド事業の拡大という広範な戦略の一環として、シンクロノスは、イベントエコシステム全体における提携と統合の可能性を模索する予定である。

ジェリートーストは現在、www.jellytoast.appにて入手可能である。

シンクロノスについて

シンクロノス・テクノロジーズは、パーソナルクラウドソリューションのグローバルリーダーとして、サービスプロバイダーが加入者と安全で意義のあるつながりを構築できるよう支援している。 同社のSaaSクラウドプラットフォームは、人工知能 (AI)、機械学習、その他の高度な機能を活用することで、導入プロセスを簡素化して加入者のエンゲージメントを促進し、その結果、収益源の強化、コストの削減、市場投入までの時間の短縮を実現する。 数百万の加入者が、最も大切な思い出や重要なデジタルコンテンツを保護するためにシンクロノスを信頼している。 同社のクラウドを中心としたソリューションが、デジタル世界とのつながり方をどのように再定義するかについて詳しくは、www.synchronoss.comを参照されたい。

報道関係者向け問い合わせ先：

ドメニック・シレア (Domenick Cilea)

スプリングボード (Springboard)

dcilea@springboardpr.com