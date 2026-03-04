Jelly Toast, 인도에서 출시되며 일상의 축하 행사를 보다 간편하게 만들다

미국 뉴저지주 브리지워터 & 인도 벵갈루루, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 개인 클라우드 플랫폼 분야의 글로벌 선도 기업이자 혁신 기업인 Synchronoss Technologies, Inc.(“Synchronoss” 또는 “회사”)가 오늘 인도에서 공유 축하 행사와 그룹 추억을 위해 설계된 새로운 애플리케이션 ‘Jelly Toast’를 출시했다고 발표했다.

생일과 결혼식부터 홀리(Holi) 모임, 대학 축제, 직장 야유회, 콘서트, 주말 여행에 이르기까지 Jelly Toast는 초대장을 만들고, 사진을 수집하며, 그룹이 함께한 순간을 하나의 전용 공간에서 다시 추억할 수 있도록 돕는다.

축하는 파편화되어 있다

오늘날의 축하는 너무 많은 앱에 흩어져 있다.

계획은 메신저 단체 채팅방에서 이뤄지고, 사진은 소셜미디어 DM으로 공유되며, 앨범은 개인 사진 앱에 따로 저장된다. 중요한 순간은 채팅 기록 속에 묻히거나, 휴대폰을 바꾸는 과정에서 사라지기도 한다.

사진은 공유되지만 추억은 흩어진 채로 남고, 행사 전체의 이야기는 종종 사라진다. Jelly Toast는 이러한 문제를 해결하기 위해 만들어졌다.

주최자는 몇 초 만에 축하 이벤트를 만들고, 게스트가 브라우저에서 즉시 참여할 수 있는 공유 링크를 생성할 수 있다. 게스트는 실시간으로 사진을 업로드하고, 행사 내내 계속 확장되는 ‘살아 있는 추억 스트림’에 기여할 수 있다. 게스트는 별도의 다운로드나 설치 없이 이용할 수 있다.

왜 지금 인도에서 중요한가

인도는 세계에서 가장 활기찬 축하 문화 중 하나를 가진 나라다. 생일, 축제, 결혼식, 크리켓 경기 관람 모임, 팀 야유회, 가족 모임 등이 도시 전역에서 끊임없이 열린다.

동시에 소비자들은 빠르고 세련되며 간편하면서도 개인 정보 보호와 보안이 보장되는 도구를 기대한다. 행사 사진과 영상을 정리하는 과정은 종종 혼란스럽고, 소셜 이벤트와 장기적인 추억 관리를 함께 아우르는 지배적인 플랫폼은 아직 없다.

Jelly Toast는 실시간으로 공유 경험을 단순화한다.

가격 및 이용 안내

Jelly Toast는 오늘부터 이용 가능하며, 세 가지 간단한 옵션을 제공한다.

Free 플랜은 7일 동안 최대 5GB 저장 공간으로 하나의 이벤트를 지원하며, 첫 사용자나 가까운 친구·가족과의 소규모 모임에 적합하다.

Event Pro는 건별 결제 방식으로, 50명에서 500명까지의 게스트를 지원해 대규모 행사나 프리랜서 이벤트 플래너와 같은 소규모 비즈니스에 적합하다.

Memory Saver는 정기적으로 행사를 주최하는 사용자를 위한 월간 구독 상품으로, 지속적인 저장 공간과 무제한 이벤트 생성을 지원해 언제든지 추억에 접근할 수 있도록 한다.

검증된 클라우드 기반 위에 구축

Synchronoss의 최고기술책임자(CTO) 겸 수석부사장 팻 도런(Pat Doran)은 “Jelly Toast는 당사의 글로벌 개인 클라우드 플랫폼을 구동하는 것과 동일한 안전하고 확장 가능한 클라우드 아키텍처를 기반으로 구축됐다”며 “우리는 이러한 신뢰성과 지능형 콘텐츠 정리 기능을 일상의 축하 행사에 적용하고 있다. 우리의 목표는 단순하다. 사람들이 소중한 순간을 쉽게 모으고, 공유하고, 간직할 수 있도록 만드는 것”이라고 말했다.

이 플랫폼은 인도의 모바일 중심 환경에 최적화되어 있으며, 다양한 네트워크 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계됐다.

제품의 목적을 담은 이름

Jelly Toast라는 이름은 제품의 정신을 담고 있다. ‘Jelly’는 즉흥성, 달콤함, 색감, 그리고 오래 남는 순간을 의미한다. ‘Toast’는 함께함, 편안함, 식탁을 둘러싼 공유된 시간, 그리고 오래 지속되는 추억을 상징한다. 두 단어는 일상의 모임을 즐거운 공동 경험으로 바꾸는 의미를 함께 담고 있다. 소중한 순간에 건배하고, Jelly Toast에 담아 간직하자는 메시지다.

인도 출시 및 확장 계획

출시는 인도의 기술·혁신 중심지인 벵갈루루에서 시작된다. 2026년 후반에는 뭄바이와 델리로의 확장이 계획돼 있다. 소비자 클라우드 사업 확장 전략의 일환으로, Synchronoss는 이벤트 생태계 전반에서 파트너십 및 연동 기회를 모색할 예정이다.

Jelly Toast는 현재 www.jellytoast.app에서 이용할 수 있다.

About Synchronoss

Synchronoss Technologies는 개인 클라우드 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 서비스 제공업체가 가입자와 안전하고 의미 있는 연결을 구축할 수 있도록 지원한다. 당사의 SaaS 기반 클라우드 플랫폼은 인공지능(AI), 머신러닝 및 기타 첨단 기능을 활용해 가입 절차를 간소화하고 가입자 참여를 촉진하며, 이를 통해 수익 증대, 비용 절감, 시장 출시 기간 단축을 실현한다. 수백만 명의 가입자가 소중한 추억과 중요한 디지털 콘텐츠를 보호하기 위해 Synchronoss를 신뢰하고 있다. 클라우드 중심 솔루션이 디지털 세상과의 연결 방식을 어떻게 재정의하는지에 대한 자세한 내용은 www.synchronoss.com에서 확인할 수 있다.

