Jelly Toast Dilancarkan di India untuk Memudahkan Sambutan Harian

BRIDGEWATER, N.J. dan BANGALORE, India, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” atau “Syarikat”), peneraju global dan inovator dalam platform awan peribadi, hari ini mengumumkan pelancaran Jelly Toast di India, sebuah aplikasi baharu yang direka untuk sambutan bersama dan perkongsian kenangan berkumpulan.

Daripada hari lahir dan majlis perkahwinan hingga ke perhimpunan Holi, festival kolej, lawatan pejabat, konsert dan percutian hujung minggu, Jelly Toast bukan sahaja mencipta jemputan serta mengumpul foto, malah membantu kumpulan mengenang kembali detik-detik bersama dalam satu ruang khusus.

Sambutan Kini Berpecah-Belah

Sambutan hari ini tersebar di terlalu banyak aplikasi.

Perancangan berlaku dalam kumpulan permesejan. Foto dikongsi melalui mesej langsung (DM) media sosial. Album disimpan dalam aplikasi foto peribadi. Detik-detik penting tersembunyi dalam bebenang sembang atau hilang apabila telefon bertukar.

Foto dikongsi, namun kenangan tetap berselerak dan kisah acara sering hilang. Jelly Toast dibangunkan untuk menyelesaikan masalah ini.

Penganjur boleh mencipta sambutan dalam beberapa saat dan menghasilkan pautan yang boleh dikongsi untuk tetamu menyertai serta-merta melalui pelayar mereka. Tetamu pula boleh memuat naik foto secara masa nyata serta menyumbang kepada aliran kenangan hidup yang berkembang sepanjang sambutan itu. Tetamu tidak perlu memuat turun atau memasang sebarang perisian.

Mengapa Momen Ini Penting di India

India mempunyai salah satu budaya sambutan paling meriah di dunia. Hari lahir, festival, majlis perkahwinan, malam kriket, lawatan pasukan dan perhimpunan keluarga berlangsung secara berterusan di seluruh bandar.

Pada masa yang sama, pengguna mengharapkan alat peribadi dan selamat yang pantas, menarik serta mudah digunakan. Menguruskan media acara boleh menjadi huru-hara dan tiada platform dominan yang direka khusus untuk menggabungkan acara sosial dengan pengurusan kenangan jangka panjang.

Jelly Toast membawa kesederhanaan kepada pengalaman yang dikongsi bersama secara masa nyata.

Harga dan Ketersediaan

Bermula hari ini, Jelly Toast menawarkan tiga pilihan mudah.

Pelan Percuma menyokong satu acara dengan sehingga 5GB storan selama tujuh hari dan direka untuk pengguna kali pertama atau sambutan kecil bersama rakan dan keluarga terdekat.

Event Pro ialah pilihan bayaran setiap acara (pay-per-event) yang menyokong 50 hingga 500 tetamu, sesuai untuk sambutan yang lebih besar dan perniagaan kecil seperti perancang acara bebas.

Memory Saver ialah langganan bulanan untuk penganjur yang kerap mengadakan acara dan memerlukan storan berterusan serta acara tanpa had supaya kenangan mereka sentiasa boleh diakses.

Dibina di Atas Asas Awan yang Terbukti

“Jelly Toast dibina di atas seni bina awan selamat dan boleh diskala yang sama yang menggerakkan platform awan peribadi global kami,” kata Pat Doran, Ketua Pegawai Teknologi dan Naib Presiden Eksekutif di Synchronoss. “Kami membawa kebolehpercayaan itu dan pengurusan kandungan pintar kepada sambutan seharian. Matlamat kami mudah. Iaitu memudahkan orang untuk berkumpul, berkongsi dan menyimpan detik-detik yang penting.”

Platform ini dioptimumkan untuk persekitaran mudah alih utama di India dan direka bentuk untuk berfungsi dengan stabil dan boleh dipercayai merentasi keadaan rangkaian yang berbeza.

Nama yang Mencerminkan Tujuan

Nama Jelly Toast menggambarkan semangat produk ini. Jelly melambangkan spontaniti, kemanisan, warna serta detik yang kekal dalam ingatan. Toast pula mewakili kebersamaan, keselesaan, hidangan yang dikongsi bersama serta kenangan yang berkekalan. Bersama-sama, ia melambangkan usaha menjadikan perhimpunan harian sebagai pengalaman gembira yang dikongsi. Raikan detik-detik yang penting dan abadikan ia dalam Jelly Toast.

Pelancaran dan Pengembangan di India

Pelancaran bermula di Bangalore, hab teknologi dan inovasi India. Pengembangan ke Mumbai dan Delhi dirancang pada akhir tahun 2026. Sebagai sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk mengembangkan jejak awan pengguna, Synchronoss merancang untuk meneroka kerjasama dan integrasi merentasi ekosistem acara.

Jelly Toast kini boleh diakses di www.jellytoast.app.

Perihal Synchronoss

Synchronoss Technologies merupakan peneraju global dalam penyelesaian awan peribadi, membantu penyedia perkhidmatan membina hubungan yang selamat dan bermakna dengan pelanggan mereka. Platform awan SaaS kami memudahkan proses onboarding dan memupuk penglibatan pelanggan melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin serta ciri-ciri canggih yang lain, sekali gus menghasilkan aliran pendapatan lebih tinggi, pengurangan kos dan masa ke pasaran yang lebih pantas. Berjuta-juta pelanggan mempercayai Synchronoss untuk melindungi kenangan mereka yang paling dihargai dan kandungan digital yang penting. Terokai bagaimana penyelesaian tertumpu Awan kami mentakrifkan semula cara anda berhubung dengan dunia digital anda di www.synchronoss.com.

