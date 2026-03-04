Jelly Toast เปิดตัวในอินเดียเพื่อทำให้การเฉลิมฉลองในแต่ละวันเป็นเรื่องง่าย

บริดจ์วอเตอร์ นิวเจอร์ซีย์ และบังกาลอร์ อินเดีย, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” หรือ “บริษัท”) ผู้นำและผู้คิดค้นนวัตกรรมระดับโลกด้านแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคล วันนี้ได้ประกาศเปิดตัว Jelly Toast ในอินเดีย ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการเฉลิมฉลองและสร้างความทรงจำร่วมกัน
ตั้งแต่งานวันเกิดและงานแต่งงาน ไปจนถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลโฮลี งานเทศกาลของมหาวิทยาลัย ทริปท่องเที่ยวของบริษัท คอนเสิร์ต และทริปสุดสัปดาห์ Jelly Toast จะสร้างคำเชิญ รวบรวมรูปภาพ และช่วยให้ทุกคนได้รำลึกถึงช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกันได้ในพื้นที่เดียว
การเฉลิมฉลองถูกแยกกระจัดกระจาย
การเฉลิมฉลองในปัจจุบันมีการถ่ายทอดสดผ่านหลายแอปพลิเคชันมากเกินไป
การวางแผนมักเริ่มต้นในกลุ่มแชท มีการแชร์รูปภาพผ่านข้อความส่วนตัวในโซเชียลมีเดีย อัลบั้มรูปจะอยู่ในแอปรูปภาพส่วนตัว ช่วงเวลาสำคัญ ๆ มักถูกกลบด้วยบทสนทนา หรือสูญหายเมื่อเปลี่ยนโทรศัพท์
อาจมีการแบ่งปันภาพถ่าย แต่ความทรงจำกลับกระจัดกระจาย และบ่อยครั้ง เรื่องราวของเหตุการณ์นั้นมักเลือนหายไป แอป Jelly Toast สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
เจ้าภาพสามารถสร้างการเฉลิมฉลองได้ในไม่กี่วินาที และสร้างลิงก์ที่แชร์ได้เพื่อให้แขกเข้าร่วมได้ทันทีจากเบราว์เซอร์ของตนเอง อัปโหลดรูปภาพได้แบบเรียลไทม์ และร่วมสร้างการถ่ายทอดความทรงจำที่มีชีวิตที่พัฒนาไปตลอดงานเฉลิมฉลอง ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งสิ่งใด
เหตุใดช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญในอินเดีย
อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองที่คึกคักที่สุดในโลก วันเกิด เทศกาล งานแต่งงาน คืนดูคริกเก็ต ทริปท่องเที่ยวกับบริษัท และการรวมญาติ เกิดขึ้นอยู่ตลอดในเมืองต่าง ๆ
ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคต่างคาดหวังเครื่องมือที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย โดยต้องรวดเร็ว สวยงาม และใช้งานได้อย่างง่ายดาย การจัดการสื่อของงานอีเวนต์อาจวุ่นวาย และยังไม่มีแพลตฟอร์มหลักที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรวมเอางานสังคมเข้ากับการจัดเก็บความทรงจำระยะยาว
Jelly Toast ทำให้การแชร์ประสบการณ์ร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ค่าบริการและความพร้อมให้บริการ
Jelly Toast พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ โดยมีให้เลือก 3 ตัวเลือกที่แสนง่าย
แพ็กเกจ Free ใช้ได้กับหนึ่งอีเวนต์ โดยมีพื้นที่จัดเก็บ 5GB สำหรับ 7 วัน ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกหรือการพบปะสังสรรค์เล็ก ๆ กับเพื่อนสนิทและครอบครัว
Event Pro เป็นแพ็กเกจแบบจ่ายต่ออีเวนต์ รองรับผู้เข้าร่วม 50 ถึง 500 คน เหมาะอย่างยิ่งกับงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ผู้รับจัดงานอีเวนต์อิสระ
Memory Saver เป็นการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนสำหรับเจ้าภาพที่จัดงานบ่อย ที่ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลต่อเนื่องและจัดอีเวนต์ได้ไม่จำกัด เพื่อเข้าถึงความทรงจำได้ตลอดเวลา
พัฒนาบนโครงสร้างคลาวด์ที่เชื่อถือได้และผ่านการพิสูจน์
“Jelly Toast สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมคลาวด์ที่ปลอดภัยและรองรับการขยายตัว แบบเดียวกับที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มคลาวด์ส่วนบุคคลระดับโลกของเรา” Pat Doran ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและรองประธานบริหารของ Synchronoss กล่าว “เรากำลังนำความเชื่อถือได้และระบบจัดระเบียบคอนเทนต์อัจฉริยะมาสู่การเฉลิมฉลองในแต่ละวัน เป้าหมายของเรานั้นเรียบง่าย ทำให้การรวมตัว แบ่งปัน และเก็บรักษาช่วงเวลาที่มีความหมายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน”
แพลตฟอร์มนี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานบนมือถือเป็นหลักในอินเดีย และได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ทำงานได้อย่างเสถียรภายใต้เงื่อนไขเครือข่ายที่หลากหลาย
ชื่อที่สะท้อนจุดประสงค์
ชื่อ Jelly Toast สะท้อนตัวตนของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน Jelly สื่อถึงความฉับพลัน ความหวาน สีสัน และช่วงเวลาที่น่าจดจำ Toast สื่อถึงการอยู่พร้อมหน้า ความอบอุ่นสบายใจ การแบ่งปันมื้ออาหาร และความทรงจำที่ยาวนาน เมื่อรวมกันแล้ว ทั้งสองสื่อถึงการเปลี่ยนการพบปะในชีวิตประจำวันให้เป็นประสบการณ์ร่วมที่เต็มไปด้วยความสุข ยกแก้วให้กับช่วงเวลาที่มีความหมาย และบันทึกไว้ใน Jelly Toast
การเปิดตัวและขยายธุรกิจในอินเดีย
การเปิดตัวเริ่มต้นขึ้นที่บังกาลอร์ เมืองศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอินเดีย โดยมีแผนขยายบริการไปยังมุมไบและเดลีในช่วงปลายปี 2026 Synchronoss วางแผนที่จะสำรวจความร่วมมือและการบูรณาการต่าง ๆ ในระบบนิเวศของธุรกิจงานอีเวนต์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวในการขยายฐานผู้บริโภคคลาวด์ของบริษัท
Jelly Toast พร้อมใช้งานแล้วที่ www.jellytoast.app
เกี่ยวกับ Synchronoss
Synchronoss Technologies คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคลที่เสริมศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการในการสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีความหมายให้กับผู้ใช้บริการ แพลตฟอร์ม SaaS Cloud ของเราช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มใช้บริการ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้มีกระแสรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และเวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น สมาชิกหลายล้านรายต่างไว้วางใจ Synchronoss ในการปกป้องดูแลความทรงจำอันน่าทะนุถนอมที่สุดของตนและคอนเทนต์ดิจิทัลที่สำคัญ เรียนรู้ว่าโซลูชันที่มุ่งเน้นระบบคลาวด์ของเราจะเปลี่ยนวิธีการที่คุณเชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลของคุณได้อย่างไรที่ www.synchronoss.com
ติดต่อฝ่ายสื่อสัมพันธ์:
Domenick Cilea
Springboard
dcilea@springboardpr.com