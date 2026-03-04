Jelly Toast 在印度上线，让日常庆祝更简单

新泽西州布里奇沃特与印度班加罗尔, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球个人云平台领导者与创新者 Synchronoss Technologies, Inc. (以下简称“Synchronoss”或“公司”) 今日宣布在印度推出 Jelly Toast——一款专为共享庆祝和群体回忆而设计的新应用。

无论是生日派对、婚礼庆典、洒红节聚会，还是校园节庆、公司团建、演唱会或周末短途旅行，Jelly Toast 都能一站式创建邀请、收集照片，让群体在专属空间中重温美好瞬间。

庆祝活动零散分布

如今的庆祝活动分散在太多应用中。

活动安排都在聊天群里进行。 照片往往通过社交媒体私信分享。 相册则零散存放在个人照片应用里。 重要瞬间常被淹没在聊天记录中，或在换手机时丢失。

照片虽然被分享，但回忆依旧零散，活动背后的故事也往往随之遗失。 Jelly Toast 正是为解决这一难题而诞生。

活动发起人可在数秒内创建庆祝活动，并生成可分享链接，宾客可直接通过浏览器加入，实时上传照片，共同构建贯穿整个庆祝过程的鲜活记忆流。 宾客无需下载或安装任何应用。

为何这一刻在印度如此重要

印度拥有世界上最充满活力的庆祝文化之一。 生日、节日、婚礼、板球之夜、团建活动和家庭聚会，在各地城市频繁上演。

与此同时，消费者期望拥有既私密安全，又快速、美观且易用的工具。 整理活动影像往往杂乱无章，目前也没有主流平台专门将社交活动与长期记忆管理整合在一起。

Jelly Toast 让实时共享体验变得轻松简单。

定价与可用性

Jelly Toast 于今日上线，提供三种简单选项。

免费版 (Free) 支持创建 1 个活动，提供最多 5GB 存储空间，有效期 7 天，专为首次用户或亲友间的私密聚会打造。

Event Pro 版按活动付费，支持 50 至 500 位宾客，适合大型庆典及小型企业，例如自由职业活动策划师。

Memory Saver 版采用月度订阅制，专为频繁举办活动的用户设计，提供持续存储空间与无限活动数量，让珍贵回忆随时可访问。

构建于成熟可靠的云平台之上

Synchronoss 首席技术官兼执行副总裁 Pat Doran 表示：“Jelly Toast 依托与我们全球个人云平台相同的安全、可扩展云架构打造而成。 我们正把这种可靠性与智能内容管理能力，带入每一次日常庆祝活动中。 我们的目标很简单： 让人们轻松聚在一起，分享并保存那些珍贵的时刻。”

该平台专为印度移动优先环境优化设计，即使在不同网络条件下，也能稳定高效运行。

一个传递产品理念的名称

Jelly Toast 这一名字传达了产品的核心精神。 Jelly 象征自发、甜蜜、多彩，以及那些留在心底的瞬间。 Toast 象征团聚、温暖、共享美食，以及恒久的回忆。 两者结合，寓意把每一次日常聚会都变成欢乐共享的美好时光。 为每一个珍贵时刻举杯，并通过 Jelly Toast 留存回忆。

印度上线及市场拓展

此次上线将从印度科技与创新中心班加罗尔启动。 预计将在 2026 年晚些时候拓展至孟买和德里。 作为扩大消费者云业务版图的战略举措之一，Synchronoss 计划在活动生态系统中探索合作与整合的机会。

Jelly Toast 现已上线：www.jellytoast.app。

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies 是全球个人云解决方案的领导者，致力于帮助服务提供商与其用户建立安全而有意义的联系。 我们的 SaaS 云平台简化了新用户引导流程，并利用人工智能 (AI)、机器学习和其他高级功能来提高用户参与度，从而增加收入流、减少费用并加快产品上市速度。 数以百万计的用户信任 Synchronoss 来保护他们最珍贵的记忆和重要的数字内容。 如需了解我们的云端解决方案如何重新定义您与数字世界的连接方式，请访问 www.synchronoss.com。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com