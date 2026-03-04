Jelly Toast 於印度推出，讓日常慶祝從此簡單輕鬆

美國新澤西州布里奇沃特及印度班加羅爾, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具領導地位的全球個人雲端平台創新公司 Synchronoss Technologies, Inc. (「Synchronoss」或「公司」) 今天宣佈於印度推出全新應用程式 Jelly Toast，凝聚群體歡慶時刻，珍藏眾人共享的點滴回憶。

從生日及婚禮，以至五彩節派對、大學慶典、公司旅行、演唱會及週末出遊，Jelly Toast 都能一站式處理邀請函製作、照片收集，讓眾人於專屬空間隨時重溫共享喜悅。

歡慶記憶，散落如星

如今的慶祝活動，往往分散在過多應用程式中；

活動計劃，散落於各個聊天群組； 活動照片，透過社交媒體私訊傳來傳去； 至於相簿，則存放在個人照片應用程式中。 珍貴回憶，埋沒在聊天記錄中，或因換手機而無處可尋。

照片流轉，回憶卻零落四方，一場歡聚的完整敘事，終究支離破碎。 Jelly Toast 應運而生，正正能夠解決問題。

主人家只要幾秒就能創建活動，並生成連結分享出去。親友點擊連結，直接用瀏覽器就能加入，即時上載照片，匯入一個隨着活動進行而不斷豐富的動態回憶庫， 賓客不用下載或安裝任何東西。

為何此刻對印度別具意義

印度，擁有世上極盡繽紛熱烈的慶典文化， 生日、節日、婚禮、板球之夜、團隊聚會及家庭團聚在各個城市接連不斷。

與此同時，消費者期望獲得私密安全的工具，亦要求快速、美觀、易用。 活動媒體的整理，往往亂作一團，坊間尚無一個主流平台，能將社交活動與回憶長存完美結合。

Jelly Toast 讓即時共享的歡聚時光，從此簡單有序。

價格與供應

Jelly Toast 今起登場，三款簡約方案任選。

免費計劃可創建一個活動，提供 5GB 儲存容量，保留期為七天，此方案非常適合初次使用者，或與親友間的小型聚會。

Event Pro 方案按次收費，一場活動可邀請 50 至 500 位親友同樂，大型慶典、自由身活動策劃者等皆為絕佳之選。

Memory Saver 則屬月費訂閱制，專為常辦活動、需要持續儲存容量和無限活動次數的活躍用戶而設，讓所有回憶時刻在線，方便隨時重溫。

源自屢經驗證的穩固雲端基礎

Synchronoss 技術總監兼執行副總裁 Pat Doran 表示：「Jelly Toast 採用方便擴展的安全雲端架構，此架構與我們的全球個人雲端平台的基礎相同。 如今，我們將這份穩固可靠及智能整理功能，融入日常的每一次歡慶。 我們的目標很簡單： 讓眾人輕鬆相聚，隨心分享，珍藏每刻美妙時光。」

此平台專為印度這個以流動裝置為主的市場而優化，確保在各種網絡環境下都能穩定可靠流暢地運作。

命名反映初衷

Jelly Toast 之名，精妙捕捉產品的靈魂所在。 Jelly 意指果醬，象徵隨心所欲、甜蜜繽紛，還有那些縈繞心頭的難忘時刻； Toast 意指舉杯，則寓意溫馨團聚、暖心相伴、共享佳餚及長存於心的美好回憶。 兩者結合，象徵將日常聚會轉化為愉快的共享體驗。 為重要時刻舉杯，以 Jelly Toast 好好珍藏。

立足印度，向外拓展

是次發佈從印度的科技與創新中心班加羅爾開始， 計劃於 2026 年稍後將陸續登陸孟買及德里。 此舉為 Synchronoss 拓展消費者雲端版圖的策略一環，公司未來將積極探索與活動生態系統的深度合作與整合。

Jelly Toast 現已在 www.jellytoast.app 隆重登場。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies 是全球個人雲端解決方案的領導者，專門協助服務提供商與其訂購者建立安全而有意義的聯繫。 我們的軟件即服務 (SaaS) 雲端平台採用人工智能 (AI)、機器學習及其他尖端功能簡化了加入流程，促進訂購者的參與，從而增加收入流、降低成本和加快上市時間。 數百萬訂閱者信任 Synchronoss 來保護他們最珍貴的回憶和重要的數碼內容。 請瀏覽 www.synchronoss.com 探索我們以雲端為中心的解決方案，了解其如何重新定義您與數碼世界的聯繫。

