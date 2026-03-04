オープンキャンパス、レ・アンド・アソシエイツ、スケールが、 ベトナムで資格情報を活用した求人マッチング・イニシアチブのパイロットに向けて提携

ベトナム・ホーチミン市発, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 教育向けブロックチェーン基盤の金融レイヤーを構築している、コミュニティ主導の分散型自律組織 (DAO) であるオープンキャンパス (Open Campus) は本日、レ・アンド・アソシエイツ (Le & Associates) およびスケール (SKALE)と、ベトナム市場に特化した資格情報を活用した求人マッチング・イニシアチブの開始に向けて、覚書 (MoU) を締結したことを発表した。

この提携により、オープンキャンパスの教育エコシステムと資格情報・IDインフラに、レ・アンド・アソシエイツの採用領域の専門知識とスケールのデジタル採用プラットフォームが統合され、候補者は検証済みの実績を雇用主と直接共有できるようになり、企業は自己申告の履歴書だけでなく、検証済みのスキルに基づいて応募者を選考できるようになる。 この展開に関する詳細は、追って発表される。

本パイロットでは、まず就職活動を始める高校生と大学生に焦点を当て、より信頼性が高くポータブルな資格情報が、候補者の検証済みスキルと雇用主の採用要件の整合性をどの程度高められるかを評価する。

レ・アンド・アソシエイツの創設者兼会長であるファム・ティ・ミー・レ (Ms. Pham Thi My Le) は次のように述べている。「ベトナムの変化の激しい労働市場では、候補者と雇用主は、スキルや能力を明確に示し、適切にマッチさせることに苦労することがよくあります。 検証可能な資格情報は、雇用主に信頼性の高い情報を提供するとともに、候補者が自分の実績をより明確かつ自信を持って提示できるようにすることで、このギャップを埋めることができます。」

スケールの最高経営責任者であるチュオン・ビン・グエン (Mr. Truong Binh Nguyen) は次のように述べている。「このイニシアチブに当社のオンライン採用プラットフォームを提供できることを誇りに思います。 AIを活用したマッチングとインテリジェントスクリーニングを活用することで、採用サイクルの加速、人材の質を向上、そして企業と教育機関の間に、より透明性が高くスケーラブルな橋渡しを築くことを目指しています。」

オープンキャンパスのプロジェクトリード兼主要貢献者であるジョナ・ラウ (Jonah Lau) は次のように述べている。「ベトナム市場では、教育・スキル・雇用の道筋が急速に進化しています。 当社は、検証可能な資格情報が実際の採用ワークフローでどのように使用できるかを実証するため、レ・アンド・アソシエイツおよびスケールと協力できることを大変嬉しく思います。学習者が自身の達成を示し、雇用主がより信頼性の高いスキルや能力のシグナルに基づいて候補者を評価できるよう支援します。」

このイニシアチブが進展する中で、パイロットから得られた知見を資格情報に基づく採用の今後の発展に活かし、ベトナムの人材経済におけるオープンキャンパスIDと検証可能な資格情報のより広範な導入を支援していく。-

レ・アンド・アソシエイツについて

2001年に創設された レ・アンド・アソシエイツ (L&A) は、ベトナムにおける主要な人材ソリューションプロバイダーであり、L&Aホールディングス (L&A Holdings) のグループ企業である。 20年以上の実績を持つL&Aは、人材配置、アウトソーシング、大量採用、給与管理、人事サービスなど、包括的なワークフォースソリューションを専門としている。

同社は現在、国内で26,000人を超える従業員を配置し、毎年200件以上のプロジェクトを成功裏に遂行している。 地域市場に関する深い専門知識と高度なHRテクノロジーを組み合わせることで、同社は企業が人的資本を最適化し、持続可能な成長を実現できるよう支援している。

スケールについて

スケールは、高度なAIマッチングとデータ駆動型の採用ソリューションを活用し、組織が人材を惹きつけ、評価し、育成できるよう支援するAI 駆動型HRテクノロジープラットフォームである。 コンピテンシーフレームワークとインテリジェントスクリーニングを基盤とするスケールは、ベトナムおよび地域全体のクライアントに対し、採用プロセスの効率化と従業員のパフォーマンスの向上を実現している。

オープンキャンパスについて

オープンキャンパスは、コミュニティ主導のDAOであり、ブロックチェーンを活用した教育向け金融基盤を構築している。 オープンキャンパスDAOの主要貢献者には、アニモカ・ブランズ (Animoca Brands)、タイニータップ (TinyTap)、ニューキャンパス (NewCampus)、ライズイン (RiseIn)、ハッククエスト (HackQuest) が含まれる。 これらの企業は、オープンキャンパスと協力し、革新的なブロックチェーンプロトコルと資金調達イニシアチブを活用することにより、教師、学生、教育機関のために教育システムを強化している。 オープンキャンパスは、消費者向け教育アプリとオンチェーン教育金融 (EduFi) 向けに設計されたアービトラム・オービット (Arbitrum Orbit) ブロックチェーンであるエデュチェーン (EDU Chain) を立ち上げた。

報道関係者向け問い合わせ先

レ・アンド・アソシエイツ: cs@l-a.com.vn

スケール: ask@skale.asia

オープンキャンパス: info@opencampus.xyz

