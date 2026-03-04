Open Campus, Le & Associates, SKALE, 베트남서 자격증 기반 채용 매칭 파일럿 추진

베트남 호치민시티, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 교육을 위한 블록체인 기반 금융 인프라를 구축하는 커뮤니티 주도 탈중앙화 자율조직(DAO)인 Open Campus가 베트남 시장을 대상으로 한 자격증 기반 채용 매칭 이니셔티브의 출범을 추진하기 위해 Le & Associates및 SKALE과 양해각서(MoU)를 체결했다고 발표했다.

이번 협력은 Open Campus의 교육 생태계 및 자격·신원 인프라를 Le & Associates의 채용 전문성과 SKALE의 디지털 채용 플랫폼과 결합하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 구직자는 검증된 성과를 고용주에게 직접 공유할 수 있고, 기업은 단순한 자기기재 이력서에 의존하는 대신 검증된 역량을 기반으로 지원자를 선별할 수 있게 된다. 구체적인 추진 일정과 세부 사항은 추후 발표될 예정이다.

이번 파일럿 프로젝트는 우선 노동시장에 진입하는 고등학생 및 대학생을 대상으로 하며, 신뢰할 수 있고 이동 가능한(portable) 자격 증명이 지원자의 검증된 역량과 기업의 채용 요건 간의 정합성을 어떻게 개선할 수 있는지를 평가할 예정이다.

Le & Associates의 설립자 겸 회장인 팜 티 미 레(Pham Thi My Le)는 “베트남의 빠르게 변화하는 노동시장에서는 지원자와 기업 모두 역량과 기술을 명확히 전달하고 매칭하는 데 어려움을 겪고 있다”며 “검증 가능한 자격 증명은 기업에 더 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 동시에, 지원자가 자신의 성과를 보다 명확하고 자신감 있게 제시할 수 있도록 함으로써 이러한 격차를 해소하는 데 기여할 수 있다”고 말했다.

SKALE의 최고경영자 트루옹 빈 응우옌(Truong Binh Nguyen)은 “이번 이니셔티브에 당사의 온라인 채용 플랫폼을 제공하게 되어 기쁘다”며 “AI 기반 매칭과 지능형 스크리닝을 활용해 채용 소요 기간을 단축하고 인재의 질을 높이며, 기업과 교육기관 간 보다 투명하고 확장 가능한 연결 고리를 구축하고자 한다”고 말했다.

Open Campus의 프로젝트 리드이자 핵심 기여자인 조나 라우(Jonah Lau)는 “베트남은 교육, 기술, 고용 경로가 빠르게 진화하고 있는 시장”이라며 “Le & Associates 및 SKALE과 협력해 검증 가능한 자격 증명이 실제 채용 프로세스에서 어떻게 활용될 수 있는지 보여주게 되어 기대가 크다. 이를 통해 학습자가 자신이 이룬 성과를 입증할 수 있도록 돕고, 기업이 보다 신뢰할 수 있는 역량 신호를 바탕으로 지원자를 평가할 수 있도록 지원할 것”이라고 밝혔다.

이 이니셔티브가 진전됨에 따라, 파일럿에서 도출된 인사이트는 자격 증명 기반 채용 모델의 향후 발전에 반영될 예정이며, 베트남 인재 생태계 전반에서 Open Campus ID 및 검증 가능한 자격 증명의 확산을 지원하게 된다.

Le & Associates 소개

2001년에 설립된 Le & Associates (L&A)는 베트남을 대표하는 인사(HR) 솔루션 제공업체로, L&A Holdings의 계열사다. 20년 이상의 경험을 바탕으로 인력 파견, 아웃소싱, 대규모 채용, 급여 관리, HR 서비스 등 종합적인 인력 운영 솔루션을 전문적으로 제공하고 있다.

L&A는 현재 전국적으로 2만6,000명 이상의 직원을 배치하고 있으며, 매년 200건이 넘는 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있다. 현지 시장에 대한 깊은 이해와 첨단 HR 기술을 결합해 기업이 인적 자본을 최적화하고 지속 가능한 성장을 달성할 수 있도록 지원하고 있다.

SKALE 소개

SKALE은 AI 기반 HR 기술 플랫폼으로, 고도화된 AI 매칭과 데이터 기반 채용 솔루션을 통해 조직이 인재를 유치·평가·육성할 수 있도록 지원한다. 역량 프레임워크와 지능형 스크리닝을 기반으로 구축된 SKALE은 채용 과정을 간소화하고, 베트남 및 아시아 지역 전반의 고객을 대상으로 인력 성과를 향상시키고 있다.

Open Campus 소개

Open Campus는 교육을 위한 블록체인 기반 금융 인프라를 구축하는 커뮤니티 주도 탈중앙화 자율조직(DAO)이다. Open Campus DAO의 핵심 Animoca Brands, TinyTap, NewCampus, RiseIn, HackQuest등이 포함된다. 이들은 혁신적인 블록체인 프로토콜과 펀딩 이니셔티브를 활용해 교사, 학습자, 교육 기관을 위한 교육 시스템을 강화하기 위해 Open Campus와 협력하고 있다. Open Campus는 소비자 대상 교육 애플리케이션과 온체인 교육 금융(EduFi)을 위해 설계된 Arbitrum Orbit 기반 블록체인인 EDU Chain을 출시했다.

언론 연락처

Le & Associates: cs@l-a.com.vn

SKALE: ask@skale.asia

Open Campus: info@opencampus.xyz

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87e19e20-d7a2-49ff-8957-e7d6f4d51777