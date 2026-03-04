Open Campus, Le & Associates dan SKALE bekerjasama untuk melaksanakan projek rintis inisiatif padanan pekerjaan berasaskan kelayakan di Vietnam

HO CHI MINH CITY, Vietnam, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Campus, sebuah organisasi autonomi terdesentralisasi (DAO) yang diterajui oleh komuniti dan membangunkan lapisan kewangan berasaskan blockchain untuk pendidikan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Le & Associates dan SKALE berhubung pelancaran inisiatif padanan pekerjaan berasaskan kelayakan yang disasarkan kepada pasaran Vietnam.

Kerjasama ini akan menggabungkan ekosistem pendidikan serta infrastruktur kelayakan dan identiti milik Open Campus dengan kepakaran pengambilan pekerja oleh Le & Associates serta platform perekrutan digital SKALE. Inisiatif ini membolehkan calon berkongsi pencapaian yang telah disahkan secara langsung dengan majikan, di samping membolehkan syarikat menilai pemohon berdasarkan kemahiran yang telah disahkan, bukan semata-mata melalui resume yang dilaporkan sendiri. Butiran lanjut mengenai pelaksanaan akan diumumkan pada masa yang sesuai.

Projek rintis ini pada peringkat awal akan memberi tumpuan kepada pelajar sekolah menengah dan universiti yang emasuki pasaran kerja. Ia akan menilai cara kelayakan yang dipercayai dan boleh dibawa (portable credentials) dapat meningkatkan kesesuaian antara kemahiran yang telah disahkan oleh calon dengan keperluan pengambilan pekerja oleh majikan.

Ms. Pham Thi My Le, pengasas dan pengerusi Le & Associates, berkata: “Dalam pasaran buruh Vietnam yang bergerak pantas, calon dan majikan sering berdepan kesukaran untuk memberi isyarat dan memadankan kemahiran serta keupayaan dengan jelas. Kelayakan yang boleh disahkan dapat membantu merapatkan jurang ini dengan menyediakan maklumat yang lebih dipercayai kepada majikan, sambil membolehkan calon menampilkan pencapaian mereka dengan lebih jelas dan penuh keyakinan.”

Mr. Truong Binh Nguyen, ketua pegawai eksekutif SKALE, berkata: “SKALE berbangga dapat menyumbangkan platform pengambilan pekerja dalam talian kami kepada inisiatif ini. Dengan memanfaatkan padanan berasaskan AI dan penilaian pintar, kami berhasrat mempercepatkan kitaran pengambilan pekerja, meningkatkan kualiti bakat, serta mewujudkan jambatan yang lebih telus dan boleh diskalakan antara perusahaan dan institusi pendidikan.”

Jonah Lau, ketua projek dan penyumbang teras di Open Campus, berkata: “Vietnam merupakan pasaran di mana pendidikan, kemahiran dan laluan kerjaya sedang berkembang pesat. Kami teruja untuk bekerjasama dengan Le & Associates dan SKALE bagi menunjukkan cara kelayakan yang boleh disahkan dapat digunakan dalam aliran kerja pengambilan pekerja sebenar - membantu pelajar menunjukkan apa yang telah mereka capai dan menyokong majikan menilai calon dengan isyarat kemahiran dan keupayaan yang lebih dipercayai.”

Seiring dengan perkembangan inisiatif ini, pandangan daripada projek rintis akan memaklumkan pembangunan masa depan bagi pengambilan pekerja berasaskan-kelayakan, sekali gus menyokong penerimaan lebih meluas Open Campus ID dan kelayakan yang boleh disahkan dalam ekonomi bakat Vietnam.

Perihal Le & Associates

Ditubuhkan pada tahun 2001, Le & Associates (L&A) ialah penyedia penyelesaian sumber manusia terkemuka di Vietnam dan merupakan ahli L&A Holdings. Dengan lebih dua dekad pengalaman, L&A mengkhusus dalam penyelesaian tenaga kerja menyeluruh termasuk penempatan pekerja, penyumberan luar, pengambilan pekerja secara besar-besaran, pengurusan gaji dan perkhidmatan HR.

Pada masa ini, L&A menguruskan lebih daripada 26,000 pekerja di seluruh negara dan melaksanakan lebih 200 projek yang berjaya setiap tahun. Dengan menggabungkan kepakaran mendalam pasaran tempatan bersama teknologi HR canggih, L&A membantu perniagaan mengoptimumkan modal insan dan mencapai pertumbuhan mampan.

Perihal SKALE

SKALE merupakan platform teknologi HR dipacu AI yang membantu organisasi menarik, menilai serta membangunkan bakat melalui penyelesaian pengambilan pekerja berasaskan data dan padanan AI lanjutan. Dibina berasaskan rangka kerja kompetensi dan penilaian pintar, SKALE memperkemas proses pengambilan serta meningkatkan prestasi tenaga kerja untuk pelanggan di seluruh Vietnam dan rantau ini.

Perihal Open Campus

Open Campus ialah DAO yang diterajui komuniti yang sedang membangunkan lapisan kewangan berasaskan blockchain untuk sektor pendidikan. Penyumbang teras kepada Open Campus DAO merangkumi Animoca Brands, TinyTap, NewCampus, RiseIn dan HackQuest. Bersama-sama, mereka bekerjasama dengan Open Campus untuk meningkatkan sistem pendidikan bagi guru, pelajar dan institusi melalui penggunaan protokol blockchain yang inovatif serta inisiatif pembiayaan. Open Campus telah melancarkan EDU Chain, iaitu blockchain Arbitrum Orbit yang direka untuk aplikasi pendidikan berorientasikan pengguna serta pembiayaan pendidikan on-chain (EduFi).

Hubungan Media

Le & Associates: cs@l-a.com.vn

SKALE: ask@skale.asia

Open Campus: info@opencampus.xyz

