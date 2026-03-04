Open Campus、Le & Associates 与 SKALE 强强联手，在越南试点证书驱动型岗位匹配计划

越南胡志明市, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家由社区主导、致力于为教育构建区块链驱动型金融层的去中心化自治组织 (DAO)，Open Campus 今日宣布已与 Le & Associates 和 SKALE 签署谅解备忘录，计划在越南市场推出证书驱动型岗位匹配计划。

此次合作将整合 Open Campus 的教育生态系统及其证书和身份验证基础设施，并结合 Le & Associates 的招聘专长与 SKALE 的数字招聘平台，使求职者能够直接向雇主展示经过核实的成就，并支持企业基于经过验证的技能（而非仅凭自述简历）来筛选申请人。 具体细节将适时公布。

该试点计划初期将重点关注即将步入职场的高中生和大学生群体，并评估可信赖的便携式证书如何提升求职者的验证技能与雇主招聘需求之间的匹配度。

Le & Associates 创始人兼董事长 Pham Thi My Le 女士表示：“越南劳动力市场瞬息万变，求职者和雇主常常难以清晰地传达和匹配技能与能力。 可验证的证书不仅能为雇主提供更为可信的信息，还能帮助求职者更清晰、自信地展示自身成就，有效弥合这一鸿沟。”

SKALE 首席执行官 Truong Binh Nguyen 先生表示：“SKALE 很荣幸为这一计划提供在线招聘平台。 借助人工智能匹配与智能筛选技术，我们旨在加速招聘周期、提升人才质量，并在企业与教育机构之间建立一个更加透明且具可扩展性的桥梁。”

Open Campus 项目负责人及核心贡献者 Jonah Lau 表示：“越南是一个教育、技能和就业路径迅速发展的市场。 我们很高兴与 Le & Associates 和 SKALE 合作，展示可验证证书如何在实际招聘流程中发挥作用——不仅帮助学习者展示他们的成就，还支持雇主通过更具可信度的技能信号评估候选人。”

随着计划的推进，试点阶段的洞察将为证书-驱动型招聘模式的未来发展提供指导，从而推动 Open Campus ID 及可验证证书在越南人才经济中的广泛应用。

关于 Le & Associates

Le & Associates (L&A) 成立于 2001 年，是越南领先的人力资源解决方案供应商，也是 L&A Holdings 旗下公司。 凭借二十余年的深厚积淀，L&A 专注于提供全方位的劳动力解决方案，涵盖劳务派遣、外包服务、大规模招聘、薪酬管理及人力资源服务。

截至目前，L&A 在越南全国部署员工超 26,000 名，每年成功交付项目逾 200 个。 依托深厚的本土市场专长与先进的人力资源技术，L&A 助力企业优化人力资本，推动可持续发展。

关于 SKALE

SKALE 是一家人工智能驱动的人力资源技术平台，通过先进的人工智能匹配技术和数据驱动型招聘解决方案，助力企业吸引、评估和培养人才。 基于能力框架和智能筛选，SKALE 协助越南及周边地区的客户简化招聘流程，提升员工绩效。

关于 Open Campus

Open Campus 是一个由社区主导的 DAO，正在为教育构建一个由区块链驱动的金融层。 Open Campus DAO 的核心贡献者包括 Animoca Brands、TinyTap、NewCampus、RiseIn 和 HackQuest。 他们正与 Open Campus 携手合作，利用创新的区块链协议和教育资金方案，为教师、学习者及教育机构优化教育体系。 Open Campus 已推出 EDU Chain——为面向终端教育应用和链上教育金融 (EduFi) 而设计的 Arbitrum Orbit 区块链。

媒体联系方式

Le & Associates：cs@l-a.com.vn

SKALE：ask@skale.asia

Open Campus：info@opencampus.xyz

