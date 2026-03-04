Open Campus、Le & Associates 和 SKALE 宣佈合作，於越南推出以認證驅動的就業配對試點計劃

越南胡志明市, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力為教育領域建構區塊鏈金融層的社群主導型去中心化自治組織 (DAO) Open Campus 今天宣佈，已與 Le & Associates 及 SKALE 簽署諒解備忘錄 (MoU)，計劃合作推出專注於越南市場，以認證作驅動的就業配對計劃。

此合作匯聚 Open Campus 的教育生態系統與認證身份基建、Le & Associates 的招聘專業知識與 SKALE 的數碼招聘平台，讓求職者得以直接向僱主展示其獲認證的成就，而企業亦可憑藉經核實的技能篩選應徵者，不再僅依賴於求職者單方面陳述的履歷。 計劃的具體推行細節將在稍後公佈。

試點項目初期將以即將投身社會的高中及大學畢業生為對象，旨在評估可信賴且可轉移的認證，如何有助加強求職者實證技能與僱主招聘要求配對的一致性。

Le & Associates 創辦人兼主席 Pham Thi My Le 女士表示：「在瞬息萬變的越南勞動力市場，求職者與僱主往往在技巧及能力的傳達和配對上面臨困難。 可驗證的資歷認證正好能夠填補這個缺口，為僱主提供更可靠的資訊，也讓求職者能夠更清晰、更自信地展現個人成就。」

SKALE 行政總裁 Truong Binh Nguyen 先生稱：「能為這項計劃提供我們的網上招聘平台，SKALE 與有榮焉。 通過善用由人工智能 (AI) 驅動的配對與智能篩選技術，我們期望加快招聘流程、提升人才質素，同時為企業和院校之間建立更具透明度及可擴展的聯繫。」

Open Campus 項目主管兼核心貢獻者 Jonah Lau 說：「越南市場的教育、技能培訓及就業途徑正急速演變。 我們非常高興能與 Le & Associates 和 SKALE 攜手，展示可驗證資歷在真實招聘工作流程中的應用，讓學習者能盡展所長，同時讓僱主可憑藉更可靠的技能訊號來評估求職者。」

隨著計劃的進展，試點項目所得的經驗將有助於未來發展以認證-作驅動的招聘模式，並推動 Open Campus ID 及可驗證資歷在越南人才經濟體系中的普及應用。

關於 Le & Associates

Le & Associates (L&A) 成立於 2001 年，是越南頂尖的人力資源 (HR) 解決方案供應商，也是 L&A Holdings 旗下成員。 憑藉 20 多年的豐富經驗，L&A 專門提供全面的勞動力解決方案，涵蓋人員派遣、業務外判、批量招聘、薪酬管理及人力資源服務等範疇。

L&A 目前在全國各地擁有超過 26,000 名員工，每年成功完成的項目逾 200 個。 透過結合深厚的本地市場專業知識及先進的人力資源科技，L&A 協助企業完善人力資本，達致可持續的增長。

關於 SKALE

SKALE 是 AI 驅動的人力資源科技平台，專注運用先進的 AI 配對技術與數據主導的招聘解決方案，協助企業吸納、評估和發展人才。 SKALE 以能力架構及智能篩選為基礎，為越南以至整個地區的客戶精簡招聘程序，全面提升勞動力表現。

關於 Open Campus

Open Campus 是由社群主導的去中心化自治組織 (DAO) ，正為教育建構由區塊鏈驅動的金融層。 Open Campus DAO 的核心貢獻者包括 Animoca Brands、TinyTap、NewCampus、RiseIn 及 HackQuest。 這些合作夥伴正與 Open Campus 共同努力，透過運用創新的區塊鏈協議與資金計劃，提升為教師、學習者及教育機構而設的系統。 Open Campus 已推出 EDU Chain，亦即 Arbitrum Orbit 區塊鏈，專為面向消費者的教育應用程式及鏈上教育金融 (EduFi) 而精心打造。

Le & Associates：cs@l-a.com.vn

SKALE：ask@skale.asia

Open Campus：info@opencampus.xyz

