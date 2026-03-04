Open Campus、Le & Associates 和 SKALE 宣佈合作，於越南推出以認證驅動的就業配對試點計劃

越南胡志明市, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力為教育領域建構區塊鏈金融層的社群主導型去中心化自治組織 (DAO) Open Campus 今天宣佈，已與 Le & Associates 及 SKALE 簽署諒解備忘錄 (MoU)，計劃合作推出專注於越南市場，以認證作驅動的就業配對計劃。

此合作匯聚 Open Campus 的教育生態系統與認證身份基建、Le & Associates 的招聘專業知識與 SKALE 的數碼招聘平台，讓求職者得以直接向僱主展示其獲認證的成就，而企業亦可憑藉經核實的技能篩選應徵者，不再僅依賴於求職者單方面陳述的履歷。 計劃的具體推行細節將在稍後公佈。

試點項目初期將以即將投身社會的高中及大學畢業生為對象，旨在評估可信賴且可轉移的認證，如何有助加強求職者實證技能與僱主招聘要求配對的一致性。

Le & Associates 創辦人兼主席 Pham Thi My Le 女士表示：「在瞬息萬變的越南勞動力市場，求職者與僱主往往在技巧及能力的傳達和配對上面臨困難。 可驗證的資歷認證正好能夠填補這個缺口，為僱主提供更可靠的資訊，也讓求職者能夠更清晰、更自信地展現個人成就。」

SKALE 行政總裁 Truong Binh Nguyen 先生稱：「能為這項計劃提供我們的網上招聘平台，SKALE 與有榮焉。 通過善用由人工智能 (AI) 驅動的配對與智能篩選技術，我們期望加快招聘流程、提升人才質素，同時為企業和院校之間建立更具透明度及可擴展的聯繫。」

Open Campus 項目主管兼核心貢獻者 Jonah Lau 說：「越南市場的教育、技能培訓及就業途徑正急速演變。 我們非常高興能與 Le & Associates 和 SKALE 攜手，展示可驗證資歷在真實招聘工作流程中的應用，讓學習者能盡展所長，同時讓僱主可憑藉更可靠的技能訊號來評估求職者。」

隨著計劃的進展，試點項目所得的經驗將有助於未來發展以認證-作驅動的招聘模式，並推動 Open Campus ID 及可驗證資歷在越南人才經濟體系中的普及應用。

關於 Le & Associates
Le & Associates (L&A) 成立於 2001 年，是越南頂尖的人力資源 (HR) 解決方案供應商，也是 L&A Holdings 旗下成員。 憑藉 20 多年的豐富經驗，L&A 專門提供全面的勞動力解決方案，涵蓋人員派遣、業務外判、批量招聘、薪酬管理及人力資源服務等範疇。

L&A 目前在全國各地擁有超過 26,000 名員工，每年成功完成的項目逾 200 個。 透過結合深厚的本地市場專業知識及先進的人力資源科技，L&A 協助企業完善人力資本，達致可持續的增長。

關於 SKALE
SKALE 是 AI 驅動的人力資源科技平台，專注運用先進的 AI 配對技術與數據主導的招聘解決方案，協助企業吸納、評估和發展人才。 SKALE 以能力架構及智能篩選為基礎，為越南以至整個地區的客戶精簡招聘程序，全面提升勞動力表現。

關於 Open Campus
Open Campus 是由社群主導的去中心化自治組織 (DAO) ，正為教育建構由區塊鏈驅動的金融層。 Open Campus DAO 的核心貢獻者包括 Animoca BrandsTinyTapNewCampusRiseInHackQuest。 這些合作夥伴正與 Open Campus 共同努力，透過運用創新的區塊鏈協議與資金計劃，提升為教師、學習者及教育機構而設的系統。 Open Campus 已推出 EDU Chain，亦即 Arbitrum Orbit 區塊鏈，專為面向消費者的教育應用程式及鏈上教育金融 (EduFi) 而精心打造。

傳媒聯絡方式
Le & Associates：cs@l-a.com.vn
SKALE：ask@skale.asia
Open Campus：info@opencampus.xyz

