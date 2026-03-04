Kaldalón hf.: Ársreikningur 2025

Ársreikningur Kaldalóns hf. fyrir árið 2025 var samþykktur af stjórn félagsins 4. mars 2026
Helstu niðurstöður ársins 2025:
- Markmið um 100 milljarða króna eignasafn í sjónmáli á grundvelli gildandi samninga
- Rekstrarhagnaður og leigutekjur aukast um 24% milli ára
- Hagnaður er 3.525 m.kr. fyrir skatta
- Handbært fé frá rekstri 2.711 m.kr.
- Stjórn leggur til arðgreiðslu sem nemur 1.000 milljónum króna
|2025
|2024
|Rekstrartekjur
|5.598
|4.508
|Tekjuvegið útleiguhlutfall afhentra eigna
|97,6%
|97,1%
|Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu
|4.387
|3.548
|Rekstrarhagnaðarhlutfall
|78,4%
|78,7%
|Matsbreyting á tímabilinu
|3.168
|3.991
|Heildarhagnaður fyrir skatta
|3.525
|4.311
|Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli
|12,5%
|13,3%
|Handbært fé í lok tímabils
|1.090
|1.727
|2025
|2024
|Fjárfestingareignir/fasteignir
|84.959
|73.444
|Heildareignir
|86.387
|75.823
|Vaxtaberandi skuldir
|48.092
|42.117
|Eigið fé
|28.104
|25.786
|Veðsetningarhlutfall
|56,6%
|57,3%
|Eiginfjárhlutfall
|32,5%
|34,2%
Allar fjárhæðir í milljónum nema annað sé tekið fram.
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
“Rekstur Kaldalóns gekk vel á árinu 2025 og framgangur var góður.
Metnaðarfull markmið félagsins eru í sjónmáli. Fyrir þremur árum kynnti félagið áætlun um virðisaukandi vöxt til ársins 2026. Fjárfestingareignir yrðu 100 milljarðar króna eða tekjur á ársgrundvelli 8 milljarðar. Félagið yrði á þeim tímapunkti stórt fasteignafélag á höfuðborgarsvæðinu, með góða áhættudreifingu og sterka viðskiptavini. Sú stærð yrði jafnframt hagkvæm í rekstri fyrir viðskiptavini og hluthafa.
Félagið hefur fyllilega staðið undir þeim kröfum og væntingum sem sú stefnumörkun skapaði. Stefnan var vissulega sett á umfangsmikinn og hraðann vöxt. Móttaka eigna í eignasafnið hefur gengið vel. Unnið hefur verið þétt með viðskiptavinum að þróun sinnar starfsemi í fasteignum félagsins og uppbyggingu nýrra fasteigna. Þá hefur fjármögnunfélagsins samliða þróast á jákvæðan hátt. Þrátt fyrir umbreytingar- og vaxtarfasa hefur félagið alltaf skilað jákvæðri afkomu og rekstrarhagnaði umfram hrein fjármagnsgjöld.
Með þeim viðskiptum sem nú eru í frágangi er félagið á áætlun með að ná settum markmiðum. Það er fagnaðarefni. Leiðin að settu marki hefur litast af aukinni samkeppni og háum vöxtum sem atvinnulífið þarf að glíma við. Kaldalón hefur ávallt fylgt stefnu um arðsemi í viðskiptum og fjárfest í þeim eignaflokkum sem félagið hefur lagt áherslu á. Í ár, þegar Kaldalón hefur náð öllum settum markmiðum, tekur við hlutfallslega hægari vöxtur. Félagið mun engu að síður nýta góð tækifæri á markaði hvort sem er til uppbyggingar á atvinnueignum eða almennra fjárfestinga á tekjuberandi fasteignum.
Leigutekjur og rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingar jukust um 24% milli ára, eða um 20% umfram verðlag. Afkoman er í samræmi við hækkaða afkomuspá félagsins frá ágúst síðastliðnum. Sterkt og fyrirsjáanlegt tekjustreymi verðtryggðra leigutekna nemur nú um níu ára tekjuveginni lengd leigusamninga. Umsamdar tekjur af leigusamningum félagsins eru jafnframt hærri en allar vaxtaberandi skuldir samstæðunnar.
Verðtryggðir meðalvextir lækkuðu úr 4,9% í 4,5% þrátt fyrir að meðalálag á löng ríkisskuldabréf á skuldabréfamarkaði hækkaði um 6% milli ára. Þessi árangur næst samhliða tilfærslu úr bankafjármögnun yfir í markaðsskuldabréf. Um 36% af vaxtaberandi skuldum félagsins eru í árslok fjármagnaðar af bönkum, og þess vegna eru áfram umtalsverð tækifæri til frekari hagræðingar á fjármögnunarhlið Kaldalóns. Félagið er reglulegur útgefandi á skuldabréfamarkaði og samhliða lækkun vaxta mun rekstur skila hærri afkomu.
Á árinu fjárfesti Kaldalón um 8 milljörðum króna í kaupum og uppbyggingu fasteigna. Félagið hefur komið að byggingu um 27.000 fermetra fasteigna á síðastliðnum tveimur árum. Fasteignasafn Kaldalóns er ungt og er þar með eitt það yngsta meðal þeirra fasteignafélaga sem félagið ber sig saman við. Í lok árs 2025 undirritaði Kaldalón kauptilboð í allar fasteignir FÍ fasteignafélags, og er gert ráð fyrir að viðskiptin geti gengið eftir á öðrum ársfjórðungi 2026.
Eftirspurn eftir atvinnueignum er metin stöðug. Kaldalón hefur á undanförnum misserum staðið að byggingu fasteigna til að mæta eftirspurn, og eru þær nýbyggingar nú að fullu útleigðar. Félagið horfir því til frekari nýbygginga atvinnueigna á árinu 2026 til að mæta áframhaldandi eftirspurn.
Eitt af markmiðum Kaldalóns til lengri tíma er að félagið verði fyrsti valkostur atvinnulífsins að leita til í þeim fasteignaflokkum sem félagið leggur áherslu á. Við finnum fyrir miklum meðbyr á þeirri vegferð þar sem fyrirtæki leita nú í auknum mælum til Kaldalóns fyrst til að leysa sínar húsnæðisþarfir.
Árangur og afkoma Kaldalóns á árinu 2025 var með ágætum. Tekjuvöxtur var í samræmi við áætlanir og kostnaðarhlutfall hélst óbreytt. Félagið mun á vormánuðum búa yfir um 170.000 fermetra fasteignasafni á höfuðborgarsvæðinu, með hátt útleiguhlutfall og sterkt, verðtryggt langtíma tekjustreymi. Samhliða hefur félagið fjárfest í nýjum eignum og undirbýr frekari nýframkvæmdir til að mæta eftirspurn atvinnulífsins eftir þjónustu Kaldalóns.“
Ársreikningur 2025
Skýrsla stjórnar og forstjóra félagsins er að finna í ársreikningi félagsins. Ársreikningur er gerður í samræmi við reikningsskilastaðla (IFRS).
Horfur ársins 2026
Horfur í rekstri félagsins fyrir árið 2026 eru góðar. Félagið gerir ráð fyrir að rekstrartekjur verði á bilinu 6.200 – 6.350 m.kr. og rekstrarhagnaður ársins nemi 4.860 – 5.030 m.kr. Sú spá gerir ráð fyrir 4,3% hækkun verðlags milli ára og sambærilegu nýtingarhlutfalli. Spáin gerir ekki ráð fyrir kaupum á fasteignum FÍ fasteignafélags sem tilkynnt var um þann 15. desember síðastliðinn. Í ofangreindri spá er ekki gert ráð fyrir tekjum af nýjum fjárfestingum á árinu 2026, slíkar fyrirhugaðar fjárfestingar koma því til viðbótar.
Horfur í rekstri verða uppfærðar þegar tilefni gefur til.
Aðalfundur 2026
Aðalfundur félagsins verður haldinn kl. 16:00, fimmtudaginn 26. mars 2026 á Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 102 Reykjavík.
Tillaga um arðgreiðslu
Tillaga stjórnar er að 1.000 milljónir króna verði greiddar í arð til hluthafa fyrir rekstrarárið. Tillaga að arðgreiðslu er í samræmi við þau viðmið sem kynnt hafa verið fjárfestum. Nánari upplýsingar um tillöguna sem lögð verður fyrir hluthafa á aðalfundi félagsins, sem fyrirhugaður er þann 26. mars n.k. verða í fundarboði aðalfundar.
Árs- og sjálfbærniskýrsla
Árs- og sjálfbærniskýrsla verður gefin út fyrir aðalfund félagsins.
Frekari upplýsingar
Jón Þór Gunnarsson
Forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is
www.kaldalon.is
