Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Petri Castrén

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2026 KLO 18.00

Harvia Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Petri Castrén

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj

LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 145745/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306873

Liiketoimen luonne: HANKINTA



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 35.5 EUR

(2): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 35.5 EUR

(3): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 35.5 EUR

(4): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 35.5 EUR

(5): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 35.5 EUR

(6): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 35.5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):

Volyymi: 250 Keskihinta: 35.5 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-04

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306873

Liiketoimen luonne: HANKINTA



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 35.95 EUR

(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 35.95 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 150 Keskihinta: 35.95 EUR

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com