Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Petri Castrén

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2026 KLO 18.00
Harvia Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Petri Castrén
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj
LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 145745/5/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 35.5 EUR
(2): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 35.5 EUR
(3): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 35.5 EUR
(4): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 35.5 EUR
(5): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 35.5 EUR
(6): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 35.5 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):
Volyymi: 250 Keskihinta: 35.5 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-03-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 35.95 EUR
(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 35.95 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 150 Keskihinta: 35.95 EUR
Lisätietoja antaa:
Ari Vesterinen, talousjohtaja
p. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.com
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.
Harvian liikevaihto vuonna 2025 oli 198,9 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.
Lue lisää: https://harviagroup.com