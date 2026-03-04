TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 28022026

INFORMATION REGLEMENTEE        Paris, 4 mars 2026 17:45

Déclaration d’actions et de droits de vote

 

Déclaration d’actions et de droits de vote en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF.

Dénomination sociale de l’émetteur : TOUAX SCA (Euronext Growth Paris : ALTOU)

DateNombre total d’actions composant le capitalNombre total des droits de voteNombre total de droits de vote exerçables*
28 février 20267 011 5478 256 2248 222 894

* déduction faite des actions privées de droits de vote

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices Euronext Growth All-Share Index GR, Euronext Growth All-Share Index NR et Euronext Growth All-Share Index.

Pour plus d’informations : www.touax.com

