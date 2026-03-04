Participatiemeldingen van The Goldman Sachs Group

Persbericht Gereglementeerde informatie

Brussel, 4 maart 2026 - 17u45 CET

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007) heeft The Goldman Sachs Group, Inc onlangs de volgende transparantiekennisgevingen naar Solvay gestuurd.

Hier is een samenvatting van de bewegingen:

Datum waarop de drempel werd overschreden Stemrechten Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten Totaal 18 februari 2026 0,09% 7,55% 7,64% 24 februari 2026 0,28% 7,42% 7,71% 26 februari 2026 0,13% 7,00% 7,13%

De laatste kennisgeving, gedateerd 3 maart 2026, bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving: Verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

Datum waarop de drempel werd overschreden: 26 februari 2026

Overschreden drempel van directe stemrechten: 7,5% naar beneden

Noemer: 105 876 416

Aanvullende informatie: "Call Warrants", "Swaps", "Call Option" en "Put Option", vermeld in sectie B worden aangehouden door de overeenkomstige entiteiten waar Goldman Sachs een lange positie heeft.

Kennisgevingsplichtige personen: The Goldman Sachs Group, Inc, Corporation Truse Center, 1209 Orange Street, Wilmimgton, DE 19801, USA

De kennisgevingen en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, zijn beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay.

