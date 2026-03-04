Marie Brizard Wine & Spirits Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)

Charenton-le-Pont, le 4 mars 2026

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

Code ISIN : 0000060873

Situation au :Nombre total d’actions composant le capital socialNombre total de droits de votes
28 février 2026111 989 823Nombre de droits de vote théoriques (1) :
194 037 491



Nombre de droits de vote exerçables (2) :
193 907 134

Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d’une clause imposant une obligation d’information de franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.

(1)   Y compris actions auto détenues

(2)   Déduction faite des actions auto détenues

DECLARATION MENSUELLE février 2026
