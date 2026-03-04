



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, 4 mars 2026, 17h55





Citi choisit The Rock à Cloche d'Or





Luxembourg, le 4 mars 2026 - Nextensa, en partenariat avec Promobe via leur joint-venture Grossfeld, annonce que Citi (bank) a signé un contrat de location à long terme pour des bureaux dans The Rock, un nouvel immeuble de bureaux emblématique situé dans le quartier Cloche d'Or à Luxembourg.

Situé boulevard Kockelscheuer, au cœur du quartier, The Rock offrira 9 492 m² d'espaces de bureaux haut de gamme répartis sur dix étages, complétés par deux niveaux de sous-sol. La livraison du bâtiment est prévue pour mi-2027.

Citi, présente au Luxembourg depuis 1970 et l'une des principales institutions financières internationales du pays, occupera les étages supérieurs de l'immeuble, bénéficiant ainsi d'une visibilité exceptionnelle et d'une vue imprenable sur ce quartier urbain en plein essor.

L'arrivée de Citi à The Rock confirme une nouvelle fois l'attractivité de la Cloche d'Or pour les grandes institutions internationales et souligne l'importance stratégique du quartier pour l'avenir du secteur financier luxembourgeois.









Cloche d’Or

Développé par Nextensa et Promobe (via la joint-venture Grossfeld), Cloche d'Or est devenu un quartier urbain de premier plan au Luxembourg, combinant des fonctions résidentielles, professionnelles, commerciales et de loisirs. Facilement accessible et avec plus de 120 000 m² d'espaces de bureaux déjà construits, le quartier offre un écosystème urbain haut de gamme et dynamique.





Nextensa

Nextensa est un investisseur et un développeur immobilier mixte dont les activités sont axées sur les bureaux, les espaces commerciaux et les projets résidentiels au Grand-Duché du Luxembourg, en Belgique et en Autriche.





Promobe

Promobe est un acteur majeur de la promotion immobilière au Grand-Duché du Luxembourg.





Grossfeld

Grossfeld, une joint-venture entre Promobe et Nextensa, est le principal acteur du développement du quartier mixte de la Cloche d'Or.









