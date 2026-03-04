



PERSBERICHT

NIET-GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Luxemburg, 4 maart 2026, 17u55





Citi kiest voor The Rock in Cloche d'Or





Luxemburg, 4 maart 2026 - Nextensa, in samenwerking met Promobe via hun joint venture Grossfeld, kondigt aan dat Citi (bank) een langlopende huurovereenkomst heeft getekend voor kantoorruimte in The Rock, een nieuw iconisch kantoorgebouw in de wijk Cloche d'Or in Luxemburg.

The Rock, gelegen aan de Boulevard Kockelscheuer in het hart van de wijk, biedt 9.492 m² aan hoogwaardige kantoorruimte, verdeeld over tien verdiepingen, aangevuld met twee kelderverdiepingen. De oplevering van het gebouw staat gepland voor midden 2027.

Citi, sinds 1970 aanwezig in Luxemburg en een van de toonaangevende internationale financiële instellingen van het land, zal de bovenste verdiepingen van het gebouw betrekken en profiteren van een uitzonderlijke zichtbaarheid en uitzicht over de snel ontwikkelende stadswijk.

De komst van Citi naar The Rock bevestigt eens te meer de aantrekkelijkheid van Cloche d'Or voor toonaangevende internationale instellingen en benadrukt het strategische belang van de wijk voor de toekomst van de financiële sector in Luxemburg.

Cloche d’Or

Cloche d'Or, ontwikkeld door Nextensa en Promobe (via de joint venture Grossfeld), is uitgegroeid tot een vooraanstaande stedelijke wijk in Luxemburg, waar woon-, werk-, winkel- en recreatiefuncties worden gecombineerd. De wijk is gemakkelijk bereikbaar en biedt met meer dan 120.000 m² aan al gebouwde kantoorruimte een hoogwaardig en dynamisch stedelijk ecosysteem.



Nextensa

Nextensa is een vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met activiteiten voor gemengd gebruik, gericht op kantoor-, winkel- en woonprojecten in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Promobe

Promobe is een belangrijke speler op het gebied van projectontwikkeling in het Groothertogdom Luxemburg.

Grossfeld

Grossfeld, een joint venture tussen Promobe en Nextensa, is de belangrijkste speler in de ontwikkeling van de gemengde wijk Cloche d'Or.









Voor meer informatie:

PROMOBE

Persrelaties : Axelle Graisse - Group Marketing & Communication Manager

+352 621 892 102 -axelle.graisse@promobe.lu

NEXTENSA

Michel Van Geyte - Chief Executive Officer

+32 2 882 10 08 - michel.van.geyte@nextensa.eu

GROSSFELD (Promobe & Nextensa joint-venture)

Investor relations : Patrick Labey - Manager

+352 248393-1 - patrick.labey@grossfeld.lu

