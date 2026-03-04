Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2026

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L’AMF

Place de cotation :   Euronext Paris
Compartiment :       A
Code Isin:                FR0000039091

 

date

 		 

Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social

 		 

Nombre de droits de vote
théoriques
 

28 FEVRIER 2026

 		 

2 169 297		 

3 027 288


 

 

 		 

Nombre d'actions privées de
droits de vote		 

Nombre de droits de vote
effectifs

 
 

 

 

 		 

73 051		 

2 954 237

Société déclarante

ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse

04 93 40 33 66

https://www.robertet.com

CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE VOTE AU 28 02 2026
