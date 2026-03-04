COMMUNIQUE DE PRESSE: Bigben Interactive annonce l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation

Communiqué de presse

Lesquin, 4 mars 2026, 18h00

Bigben Interactive annonce

l’ouverture d’une procédure amiable de conciliation





Lesquin, le 4 mars 2026, Bigben Interactive (la « Société ») annonce avoir obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole (le « Tribunal »).





Par communiqué de presse du 25 février 2026, la Société avait annoncé qu’elle allait déposer une requête aux fins d’ouverture d’une procédure amiable de conciliation auprès du Président du Tribunal.

La Société annonce que, par décisions en date du 4 mars 2026, le Président du Tribunal a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la Société pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable.

Cette procédure amiable initiée à la demande de la Société, permettra d’engager, sous l’égide d’un conciliateur, des discussions avec ses créanciers financiers (en particulier les créanciers obligataires et les créanciers bancaires) relatives à la restructuration de sa dette financière et n’aura pas d’incidence sur les opérations, les salariés, les clients ou les autres partenaires commerciaux de la Société.

Des communiqués de presse seront publiés au fur et à mesure de l’évolution de la situation de la Société et de l’évolution de la procédure.





