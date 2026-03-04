Lochem, 4 maart 2026

ForFarmers publiceert agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2026

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) publiceert vandaag de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Deze vindt plaats op donderdag 16 april 2026, aanvang 10.00 uur, in Café-Restaurant-Zalencentrum “Witkamp”, Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gelderland). Het oproepbericht en de agenda met toelichting voor deze vergadering zijn beschikbaar via de website van ForFarmers (www.forfarmersgroup.eu) onder Investors / Algemene Vergadering van Aandeelhouders.



Voordrachten en (her)benoemingen Raad van Bestuur en commissarissen

De Raad van Commissarissen van ForFarmers (‘RvC’) doet op de AVA van 16 april 2026 bindende voordrachten voor (i) herbenoeming van de heer Pieter Wolleswinkel als lid van de Raad van Bestuur (CEO) van ForFarmers, (ii) herbenoeming van mevrouw Marijke Folkers – in ’t Hout en de heer Roger Gerritzen als leden van de RvC en (iii) benoeming van de heer Walter Gerritsen en mevrouw Elma Vroege als leden van de RvC.



Met de benoemingen van de nieuwe leden van de RvC wordt voorzien in de vacatures ontstaan door het aftreden van de heer Erwin Wunnekink per 1 november 2025 en het eindigen van de benoemingstermijn van de heer Vincent Hulshof aan het einde van de AVA op 16 april 2026.



Walter Gerritsen (1971) is sinds 1 januari 2023 lid van het bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A (‘Coöperatie’) en bekleedde de rol van voorzitter. Met het oog op zijn benoeming in de RvC, zal de rol van voorzitter van de Coöperatie worden ingevuld door een ander bestuurslid van de Coöperatie. Daarnaast heeft de heer Gerritsen een jongveeopfokbedrijf en bekleedde hij eerder relevante bestuurlijke functies binnen agrarische en maatschappelijke organisaties, zoals die van wethouder bij de gemeente Montferland.



Elma Vroege (1990) is sinds 17 april 2025 bestuurslid van Coöperatie FromFarmers U.A. Daarnaast heeft zij een gemengd agrarisch familiebedrijf en is zij actief betrokken bij agrarische ontwikkeling, innovatie en sectorale belangenbehartiging, onder andere als penningmeester bij de lokale LTO. Als bestuurslid van de Coöperatie richt zij zich op het behartigen van ledenbelangen en brengt zij, mede door haar ervaring als agrarisch ondernemer, waardevolle kennis op het gebied van duurzame energie en bedrijfsoptimalisatie.



Met hun kennis en ervaring kunnen Walter Gerritsen en Elma Vroege als lid van de RvC een goede bijdrage leveren aan de verdere uitvoering van de strategie en missie van ForFarmers.



Strategische transactie - ForFarmers Polska

Op 12 februari 2026 heeft ForFarmers aangekondigd dat zij een overeenkomst heeft gesloten voor een strategische transactie in Polen bestaande uit het samengaan van de huidige Poolse voeractiviteiten van ForFarmers onder de naam Tasomix met de pluimvee‑, slacht- en verwerkingsactiviteiten van KPS Food Group in een nieuwe joint venture. Hiermee versterkt ForFarmers haar positie in de Poolse markt, een belangrijke groeiregio binnen Europa. Daarnaast wordt hiermee een volgende stap gezet in ketenintegratie.

Zoals aangekondigd is deze transactie onder voorbehoud van goedkeuring door de Poolse mededingingsautoriteit en de aandeelhouders van ForFarmers. Deze transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders op de AVA van 16 april 2026.

Profiel ForFarmers

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’) is een onderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. Met haar missie For the Future of Farming zet ForFarmers zich in voor een toekomstbestendig boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. Ons doel is helder: bijdragen aan een goed rendement en een robuust lange termijn verdienmodel. Hoe? Door voorop te lopen met kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf. Dicht bij de boeren, oplossingsgericht en met een open blik op de toekomst. Met als resultaat: een bijdrage aan betaalbaar en duurzaam voedsel, For the Future of Farming.

ForFarmers is met een jaarafzet van ruim 10 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler in Europa. De onderneming heeft productieactiviteiten in Nederland (hoofdkantoor), Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en exporteert naar diverse landen binnen en buiten Europa. ForFarmers heeft circa 3.000 medewerkers. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

