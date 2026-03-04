GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - février 2026

Raison sociale de l'émetteur :

BNP PARIBAS - SA au capital de 2 203 201 214,00 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par

l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de

l'Autorité des Marchés Financiers.





Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 28 février 2026 1 101 600 607 1 101 600 607





Pièce jointe