GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - février 2026

Raison sociale de l'émetteur :

BNP PARIBAS - SA au capital de 2 203 201 214,00 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers.


 Date Nombre d'actions composant le capital    Nombre total de droits de vote 
 
 
       
28 février 20261 101 600 6071 101 600 607 
       


