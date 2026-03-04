Fossar fjárfestingarbanki hf.: Niðurstaða útboðs víxla 4. mars 2026

Fossar fjárfestingarbanki hf. lauk víxlaútboði í dag. Bankanum bárust tilboð að nafnverði 1.400 m.kr. á bilinu 8,28% - 8,50% flötum vöxtum.
Samþykkt tilboð í 6 mánaða víxlaflokkinn FOS 26 0909 voru samtals 1.240 m.kr. á 8,40% flötum vöxtum.
Umsjón með útboðinu höfðu markaðsviðskipti Fossa fjárfestingarbanka.
Uppgjörsdagur viðskiptanna er 11. mars 2026 og sótt verður um töku víxlanna til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
