Marimekko Oyj, Pörssitiedote 4.3.2026 klo 19.45

Marimekko on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan

Marimekon omien osakkeiden ostot, joiden aloittamisesta yhtiö ilmoitti 12.2.2026, on saatu päätökseen. Marimekko hankki 90 000 omaa osaketta Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan 17.2.–4.3.2026. Hankittujen osakkeiden keskihinta oli 11,2536 euroa osakkeelta ja hankituista osakkeista maksettu kokonaissumma oli 1 012 821,12 euroa.

Marimekko Oyj:llä on 40 649 170 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on omien osakkeiden ostojen jälkeen 167 790 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Omien osakkeiden hankinta perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2025 antamaan valtuutukseen. Osakkeet hankittiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankitut osakkeet voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com