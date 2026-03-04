Nasdaq Copenhagen

Dato 4. marts 2026





Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 4. marts 2026

Banken har i dag, onsdag den 4. marts 2026, afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Beslutningsreferat i henhold til dagsordenens punkter:

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen bød indledningsvist velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand, advokat Allan Østergaard Sørensen, Ringkøbing.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, herunder gennemgik Martin Krogh Pedersen også indstillingerne vedrørende dagsordenspunkterne 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport og 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og

Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2025 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering.

Årsrapporten for 2025 blev godkendt.

Det blev vedtaget at anvende årets totalindkomst således (i tkr.):

Anvendes til ordinært udbytte, 12 kr. pr. aktie 304.700 Anvendes til almennyttige formål 2.000 Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode -56 Henlægges til overført overskud 2.006.767 I alt 2.313.411

Ad. 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes vederlagsrapporten for 2025 til vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten for 2025 blev godkendt.

Ad. 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår til godkendelse.

De indstillede forslag til bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår, dvs. 2026, blev godkendt.

Ad. 7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

I henhold til vedtægternes § 12 afgik følgende medlemmer af repræsentantskabet efter tur:

Anette Ørbæk Andersen

Dennis Christian Conradsen

Claus Dalgaard

Poul Johnsen Høj

Erik Jensen

Anne Kaptain

Carl Erik Kristensen

Karsten Madsen

Mattias Manstrup

Jacob Møller

Bjarne Bjørnkjær Nielsen

Tommy Rahbek Nielsen

Bente Skjørbæk Olesen

Birgitte Rom

Karsten Sandal

Lone Rejkjær Söllmann

Egon Sørensen

Peer Buch Sørensen

Lise Kvist Thomsen

Dorte Zacho

John Chr. Aasted





Desuden skulle Tonny Hansen udtræde af repræsentantskabet i henhold til vedtægternes

bestemmelse om aldersgrænse.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling om valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

Anette Ørbæk Andersen, direktør, Skjern, født 1963

Dennis Christian Conradsen, adm. direktør, Frederikshavn, født 1984

Claus Dalgaard, direktør, Ringkøbing, født 1962

Poul Johnsen Høj, fiskeskipper, Hvide Sande, født 1964

Erik Jensen, direktør, Skjern, født 1965

Anne Kaptain, chief legal og HR-officer, Sæby, født 1980

Carl Erik Kristensen, direktør, Hvide Sande, født 1979

Karsten Madsen, advokat (H), Sæby, født 1961

Mattias Manstrup, adm. partner og erhvervsmægler, Aabybro, født 1978

Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969

Bjarne Bjørnkjær Nielsen, direktør, Skjern, født 1973

Tommy Rahbek Nielsen, president, Foersum, født 1970

Bente Skjørbæk Olesen, forretningsindehaver, Vemb, født 1971

Birgitte Rom, salgsdirektør, Gjellerup, født 1972

Karsten Sandal, direktør, Ølstrup, født 1969

Lone Rejkjær Söllmann, økonomichef, Tarm, født 1968

Egon Sørensen, forsikringsmægler, Spjald, født 1965

Peer Buch Sørensen, manufakturhandler, Frederikshavn, født 1967

Lise Kvist Thomsen, direktør, Virum, født 1984

Dorte Zacho, selvstændig erhvervsrådgiver, Aulum, født 1972

John Christian Aasted, direktør, Aalborg, født 1961





Til repræsentantskabet nyvalgtes:

Frederik August Grønkjær Anneberg, Grønbjerg, født 1987





Ad. 8. Valg af én eller flere revisorer

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde repræsentantskabets, bestyrelsens og revisionsudvalgets indstilling om genvalg af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor og som bæredygtighedsrevisor.

Som ekstern revisor og som bæredygtighedsrevisor genvalgtes:

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab





Ad. 9. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:

”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling

- inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet

pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til

gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.”

Ad. 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

Ad. 10.a. Forslag til vedtægtsændringer (§ 2a og § 2b)

Dirigent Allan Østergaard Sørensen gennemgik repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De foreslåede vedtægtsændringer i henhold til de fuldstændige forslag blev vedtaget.

Ad. 10.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 1.108.147 kr. ved

annullering af egne aktier

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens

selskabskapital.

Følgende forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital og vedtægtsændringer blev vedtaget:

”Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 25.391.697 kr. til nominelt 24.283.550 kr. ved annullering af 1.108.147 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 1.108.147 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere gene-ralforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 1.108.147 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 1.108.147 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 1.499.984.166 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 1.498.876.019 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:

§ 2: Beløbet på ”25.391.697” ændres til ”24.283.550”

§ 2a: Beløbet på ”5.078.339” ændres til ”4.856.710”

§ 2b: Beløbet på ”2.539.169” ændres til ”2.428.355”

§ 2c: Beløbet på ”5.078.339” ændres til ”4.856.710”.”

Ad. 10.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted

Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen

eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted.

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:

”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges

til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage

sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte

kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen

vedtagne beslutninger.”





Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

