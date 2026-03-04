Baltic Horizon Fond avaldab osakute avaliku pakkumise tulemused

3. märtsil 2026.a kell 16.00 (Eesti kohaliku aja järgi) lõppes Baltic Horizon Fondi uute osakute pakkumine. Pakkumine oli suunatud üksnes olemasolevatele investoritele ning pakkumisest saadud tulu kasutatakse Baltic Horizon Fondi portfelli võlakoormuse vähendamiseks ja/või varade parendamise kuludeks.

Pakkumise tulemusena emiteeritakse kokku 83 013 636 uut osakut, millest laekuv tulu on kokku ligi 12,3 miljonit eurot.

Osakud jaotati olemasolevatele investoritele 17.veebruaril 2026 avaldatud pakkumise teates ja teabedokumendis kirjeldatud jaotuspõhimõtete alusel.

„Oleme tänulikud kõigile osakuomanikele, kes selles avalikus pakkumises osalesid. Uue kapitali abil on fondil piisavalt likviidsust, et liikuda edasi oma tegevuse ümberkorraldamisega ning vähendada oluliselt oma kulukat võlakoormust“, kommenteeris Baltic Horizon Fondi fondijuht Tarmo Karotam.

Fondivalitseja taotleb kõigi uue osakute kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com

