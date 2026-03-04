Axi simplifica la operativa con criptomonedas con el lanzamiento de su producto Buy Crypto, una solución sin complicaciones para los inversores

SÍDNEY, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un bróker global de confianza especializado en inversiones en línea, se complace en anunciar el lanzamiento de sus servicios Buy Crypto, una plataforma intuitiva y sencilla diseñada para eliminar las complejidades de la operativa con criptomonedas.

El mercado de las criptomonedas ha crecido rápidamente, pero sigue caracterizándose por la sobreexpectación, la volatilidad y la incertidumbre. Con Buy Crypto de Axi, la empresa aprovecha sus más de 18 años de experiencia en el sector para ofrecer una solución fluida y fácil de usar que simplifica el proceso de inversión en criptomonedas, lo que garantiza que los operadores puedan centrarse en lo que más importa: hacer crecer sus carteras con facilidad.

«En Axi, nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una experiencia de inversión fluida, fiable y transparente», afirma Stuart Cooke, director de Nuevos negocios de Axi. «Con nuestro producto Buy Crypto, simplificamos todo el proceso de la operativa con criptomonedas. Nuestra plataforma elimina los dolores de cabeza, al facilitar a los inversores la participación en el mercado de las criptomonedas con la confianza y la claridad que merecen».

Las características principales de Axi Buy Crypto son, entre otras:

Una plataforma sencilla: acceso a todas las principales criptomonedas en un solo lugar.

Precios líderes en el mercado: nos aseguramos de que los clientes obtengan más criptomonedas por su dinero.

Operativa de confianza: respaldada por un bróker transparente y reconocido mundialmente.

Herramientas de soporte integradas: acceso a recursos, herramientas y análisis útiles que le guiarán en cada paso del camino.

«En Axi, hemos cimentado nuestra reputación en la credibilidad, la transparencia y la innovación», señala Cooke. «La operativa y la inversión en criptomonedas merecen los mismos estándares. Con Buy Crypto de Axi, ampliamos nuestra plataforma para satisfacer la creciente demanda de activos digitales, a la vez que garantizamos a nuestros clientes el apoyo con las mismas herramientas profesionales y la misma confianza que siempre hemos ofrecido».

El lanzamiento refuerza la estrategia a largo plazo de Axi de impulsar a los operadores e inversores de todo el mundo con acceso a más mercados, herramientas más inteligentes y mayor flexibilidad.

La expansión refleja el compromiso continuo de Axi con la innovación, el empoderamiento de los clientes y el crecimiento de los socios, ofreciendo soluciones flexibles que se adaptan a las demandas cambiantes del mercado.

Para obtener más información sobre Buy Crypto, visite: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Acerca de Axi

Axi es una plataforma global de operativa de divisas y CFD online que atiende a miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFD sobre múltiples clases de activos, incluyendo divisas, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y mucho más.

Contacto de prensa: mediaenquiries@axi.com

Promovido por AxiTrader LLC. Operar conlleva un alto riesgo de pérdida de inversión. Los criptoactivos son productos complejos y volátiles. Los precios son muy volátiles y pueden fluctuar rápidamente, lo que resulta en pérdidas sustanciales. Operar con criptomonedas no está regulado en todas las jurisdicciones y podría no ser adecuado para todos los inversores. Evalúe si entiende el funcionamiento de estos productos y si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero.