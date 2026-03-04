アクシ、投資家のためのスムーズなソリューション「バイ・クリプト」プロダクトの提供を開始し、暗号資産取引を簡素化

シドニー発, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 信頼されるグローバルなオンライントレーディングブローカーであるアクシ (Axi) は、暗号資産取引の複雑さを解消するために設計された、直感的で使いやすいプラットフォーム「バイ・クリプト (Buy Crypto)」サービスの提供開始を発表する。

暗号資産市場は急速に成長してきたが、依然として憶測やボラティリティ、不確実性といった特徴が色濃く残っている。 アクシのバイ・クリプトは、18年以上にわたる業界経験を活かし、暗号資産投資プロセスを簡素化する、シームレスで使いやすいソリューションを提供する。これにより、トレーダーはポートフォリオを容易に成長させるという、重要な目標に注力できる。

アクシの新事業責任者であるスチュワート・クック (Stuart Cooke) は次のように述べている。「アクシでは、摩擦がなく、信頼性が高く、透明性の高い取引体験を提供することを常に目標としてきました。 当社のバイ・クリプトプロダクトでは、仮想通貨取引の全行程を効率化しています。 当社のプラットフォームは煩わしさを解消し、投資家の皆さまが、自信と明確さを持って暗号資産市場に参加しやすいようにしています。」

アクシのバイ・クリプトの主な特長は次のようなものである。

単一のシンプルなプラットフォーム：主要な仮想通貨全てに、1箇所でアクセス可能。

市場をリードする価格設定：利用者は、資金に対してより多くの暗号通貨を受け取ることができる。

信頼できる取引：世界的に認知された、透明性の高いブローカー基盤。

統合型サポートツール：全段階で参考になる、役立つリソース、ツール、分析機能にアクセス可能。

クックは次のように述べている。「アクシでは、信頼性、透明性、革新性によって評判を築いてきました。 暗号資産の取引と投資でも、同じ基準が必要です。 アクシのバイ・クリプトでは、当社のプラットフォームを拡大してデジタル資産への需要増に対応し、同時に、今までと同じくプロフェッショナルなツールと確かなサポートをお客さまにお届けします。」

今回のサービス開始は、世界中のトレーダーや投資家に対し、より多くの市場へのアクセス、よりスマートなツール、そしてより高い柔軟性を提供するという、アクシの長期戦略を強化するものとなる。

この拡張は、革新、顧客のエンパワーメント、パートナーの成長へのアクシの継続的な取り組みを反映したものであり、進化しつつある市場の需要に応える柔軟なソリューションを提供している。

アクシのバイ・クリプトについて詳しくは、以下を参照されたい。https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上の何千人もの顧客にサービスを提供している。 同社は外国為替、株式、金、原油、暗号資産をはじめとした、複数の資産クラスにわたるCFDを提供している。

報道関係者向け問い合わせ先：mediaenquiries@axi.com

提供元：アクシトレーダー (AxiTrader LLC) 取引は、高い投資損失リスクを伴う。 暗号資産は複雑で変動の激しい商品である。 価格は極めて変動が激しく、急速に変動する可能性があり、多額の損失を招く恐れがある。 暗号資産取引はすべての管轄区域で規制されているわけではなく、すべての投資家に適しているとは限らない。 これらの商品の仕組みを理解しているかどうか、また資金を失う高いリスクを負う余裕があるかどうかを検討していただきたい。