Axi, ‘Buy Crypto’ 출시로 암호화폐 거래 간소화 -- 투자자를 위한 번거로움 없는 암호화폐 거래 솔루션 제공

시드니, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 신뢰받는 글로벌 온라인 트레이딩 브로커인 Axi가 암호화폐 거래의 복잡성을 해소하도록 설계된 직관적이고 간편한 플랫폼인 ‘Buy Crypto’ 서비스를 출시했다고 발표했다.

암호화폐 시장은 빠르게 성장해 왔지만 여전히 과도한 기대, 높은 변동성, 불확실성으로 특징지어지고 있다. Axi는 Buy Crypto 서비스를 통해 18년 이상의 업계 경험을 바탕으로 원활하고 사용자 친화적인 솔루션을 제공함으로써 암호화폐 투자 과정을 단순화하고, 트레이더들이 가장 중요한 것인 포트폴리오 성장을 보다 쉽게 달성하는 데 집중할 수 있도록 지원한다.

Axi의 신사업 총괄 스튜어트 쿡 (Stuart Cooke)은 “Axi의 목표는 항상 마찰 없는(frictionless), 신뢰할 수 있으며 투명한 거래 경험을 제공하는 것이었다”며 “Buy Crypto 제품을 통해 암호화폐 거래 전 과정을 간소화하고 있다. 우리 플랫폼은 복잡한 절차를 제거해 투자자들이 더 큰 확신과 명확성을 가지고 암호화폐 시장에 참여할 수 있도록 한다”고 말했다.

Axi Buy Crypto의 주요 특징은 다음과 같다:

단일 플랫폼: 하나의 플랫폼에서 주요 암호화폐를 모두 거래할 수 있다.

시장 선도 수준의 가격 경쟁력: 고객이 동일한 자금으로 더 많은 암호화폐를 확보할 수 있도록 지원한다.

신뢰할 수 있는 거래 환경: 글로벌 시장에서 인정받는 투명한 브로커가 제공하는 거래 서비스.

통합 지원 도구: 거래 전 과정에서 도움을 주는 다양한 자료, 도구, 분석 기능을 제공한다.

Cooke “우리는 신뢰성, 투명성, 혁신을 기반으로 명성을 쌓아왔다”고 Cooke는 말했다. “암호화폐 거래와 투자 역시 동일한 기준을 충족해야 한다. Axi Buy Crypto를 통해 우리는 디지털 자산에 대한 증가하는 수요에 대응해 플랫폼을 확장하는 동시에, 고객들이 그동안 제공해 온 전문적인 도구와 신뢰 수준의 지원을 그대로 받을 수 있도록 하고 있다.”

이번 출시는 전 세계 트레이더와 투자자들에게 더 많은 시장 접근성, 더 스마트한 도구, 더 높은 유연성을 제공하겠다는 Axi의 장기 전략을 강화하는 조치다.

또한 이번 확장은 혁신, 고객 역량 강화, 파트너 성장에 대한 Axi의 지속적인 의지를 반영한 것으로, 변화하는 시장 수요에 대응할 수 있는 유연한 솔루션을 제공하는 데 초점을 맞추고 있다.

Axi Buy Crypto에 대한 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 CFD 거래 브랜드다. Axi는 외환, 주식, 금, 원유, 커피, 암호화폐 등 다양한 자산군에 대한 CFD 거래 서비스를 제공한다.

언론 문의 연락처: mediaenquiries@axi.com

본 내용은 AxiTrader LLC가 홍보한 것이다. 거래에는 투자 손실의 높은 위험이 따른다. 암호화폐 자산은 복잡하고 변동성이 높은 상품이다. 가격 변동성이 매우 커 단기간에 큰 손실이 발생할 수 있다. 암호화폐 거래는 모든 관할 지역에서 규제되는 것은 아니며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있다. 이러한 상품의 작동 방식과 높은 투자 손실 위험을 감수할 수 있는지 여부를 충분히 고려해야 한다.