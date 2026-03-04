Axi memudahkan perdagangan kripto dengan pelancaran produk Buy Crypto - sebuah penyelesaian mudah untuk pelabur

SYDNEY, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, broker perdagangan dalam talian global yang dipercayai, dengan bangganya mengumumkan pelancaran perkhidmatan Buy Crypto, sebuah platform intuitif dan mudah yang direka untuk menghapuskan kerumitan perdagangan mata wang kripto.

Pasaran kripto telah berkembang pesat tetapi masih bercirikan gembar-gembur, turun naik dan ketidakpastian. Dengan Axi Buy Crypto, syarikat ini memanfaatkan pengalaman industri selama 18+ tahun untuk menyediakan penyelesaian yang lancar dan mesra pengguna yang memudahkan proses pelaburan kripto, sekali gus memastikan pedagang dapat memberi tumpuan pada perkara yang paling penting, mengembangkan portfolio mereka dengan mudah.

"Di Axi, matlamat kami sentiasa untuk menawarkan pengalaman perdagangan yang lancar, boleh dipercayai dan telus," kata Stuart Cooke, Ketua Perniagaan Baharu di Axi. "Dengan produk Buy Crypto, kami sedang memperkemas keseluruhan perjalanan perdagangan kripto. Platform kami menghilangkan masalah, menjadikannya mudah bagi pelabur untuk terlibat dalam pasaran kripto dengan keyakinan dan kejelasan yang mereka seharusnya dapatkan."

Ciri-ciri Utama Axi Buy Crypto termasuk:

Satu platform mudah: Akses kepada semua mata wang kripto utama di satu tempat.

Harga yang terkemuka di pasaran: Pastikan pelanggan mendapat lebih banyak mata wang kripto untuk wang mereka.

Dagangan yang dipercayai: Dikuasakan oleh broker yang diiktiraf di peringkat global dan telus.

Alat sokongan bersepadu: Akses sumber, alatan dan analitik berguna yang membimbing anda pada setiap langkah.

"Di Axi, kami telah membina reputasi kami berdasarkan kredibiliti, ketelusan dan inovasi," kata Cooke. "Perdagangan dan pelaburan kripto berhak mendapat standard yang sama. Dengan Buy Crypto Axi, kami mengembangkan platform kami untuk memenuhi permintaan aset digital yang semakin meningkat sambil memastikan pelanggan kami disokong dengan alatan profesional dan keyakinan yang sama seperti yang sentiasa kami berikan."

Pelancaran ini memperkukuh strategi jangka panjang Axi untuk memperkasa pedagang dan pelabur di seluruh dunia dengan akses kepada lebih banyak pasaran, alatan yang lebih pintar serta fleksibiliti yang lebih hebat.

Pengembangan ini mencerminkan komitmen berterusan Axi terhadap inovasi, pemerkasaan pelanggan dan pertumbuhan rakan kongsi dengan menyediakan penyelesaian fleksibel yang memenuhi permintaan pasaran yang sentiasa berubah.

Untuk maklumat lanjut mengenai Axi Buy Crypto, sila layari: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Perihal Axi

Axi ialah jenama dagangan FX dan CFD dalam talian global, yang menawarkan perkhidmatan kepada ribuan pelanggan di lebih 100 buah negara. Axi menawarkan CFD merentasi pelbagai kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi, Kripto dan banyak lagi.

Hubungan Media: mediaenquiries@axi.com

Dipromosikan oleh AxiTrader LLC. Dagangan membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Aset kripto ialah produk yang kompleks dan volatil. Harga sangat volatil dan boleh berubah dengan pantas, yang boleh mengakibatkan kerugian besar. Dagangan kripto tidak dikawal selia di semua bidang kuasa dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Pertimbangkan sama ada anda memahami cara produk ini berfungsi serta mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda.