A Axi simplifica a negociação de criptomoedas com o lançamento do produto Buy Cripto - uma solução simples para os investidores

SYDNEY, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Axi, uma conceituada corretora global de negociação online, orgulha-se de anunciar o lançamento dos serviços Buy Crypto, uma plataforma intuitiva e simplificada, criada para eliminar as complexidades da negociação de criptomoedas.

O mercado das criptomoedas cresceu rapidamente, mas continua a ser caracterizado pela euforia, pela volatilidade e pela incerteza. Com a Buy Cripto da Axi, a empresa potencia os seus mais de 18 anos de experiência no setor para fornecer uma solução perfeita e fácil de utilizar que simplifica o processo de investimento em criptomoedas, garantindo que os negociadores se possam concentrar naquilo que é mais importante: fazer crescer as suas carteiras de investimentos com facilidade.

"Na Axi, o nosso objetivo sempre foi o de oferecer uma experiência sem fricções, fiável e transparente", afirmou Stuart Cooke, diretor de Novos Negócios na Axi. "Com o nosso produto Buy Crypto, estamos a simplificar toda a jornada de negociação de criptomoedas. A nossa plataforma elimina as complicações, simplificando a entrada dos investidores no mercado das criptomoedas com a confiança e a transparência que merecem."

As principais funcionalidades da Buy Cripto da Axi incluem:

Uma plataforma simples: acesso a todas as principais criptomoedas num único local.

Preços líderes de mercado: garante que os clientes ontenham mais criptomoedas pelo seu dinheiro.

Negociação fiável: potenciada por uma corretora prestigiada a nível global e transparente.

Ferramentas de apoio integradas: acesso a recursos, ferramentas e análises úteis que irão guiar o utilizador em cada passo do processo.

"Na Axi, construímos a nossa reputação com base na credibilidade, na transparência e na inovação", afirmou Cooke. "A negociação e o investimento em criptomoedas merecem os mesmo padrões. Com a Buy Cripto da Axi, estamos a expandir a nossa plataforma para ir ao encontro da crescente procura de ativos digitais, garantindo que os nossos clientes têm o mesmo apoio com as ferramentas profissionais e a confiança que sempre oferecemos."

O lançamento reforça a estratégia de longo prazo da Axi de capacitar negociadores e investidores em todo o mundo, com acesso a mais mercados, ferramentas mais inteligentes e a maior flexibilidade.

A expansão reflete o compromisso contínuo da Axi com a inovação, a capacitação do cliente e o crescimento dos parceiros, proporcionando soluções flexíveis que vão ao encontro das exigências em constante evolução do mercado.

Para mais informações sobre a Buy Cripto da Axi, visite: https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Sobre a Axi

A Axi é uma marca de negociação online de Forex e CFD global, que disponibiliza serviços a milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi disponibiliza CFD em diversas classes de ativos, incluindo Forex, ações, ouro, petróleo, café, criptomoedas e muito mais.

Contactos para os meios de comunicação social: mediaenquiries@axi.com

Promovida pela AxiTrader LLC. A negociação acarreta um elevado risco de perda do investimento. Os criptoativos são produtos complexos e voláteis. Os preços são altamente voláteis e podem flutuar rapidamente, resultando em perdas substanciais. A negociação de criptomoedas não é regulamentada em todas as jurisdições e pode não ser adequada para todos os investidores. Considere se compreende como funcionam estes produtos e se pode suportar o elevado risco de perder o seu dinheiro.