Axi 推出 Buy Crypto 产品，简化加密货币交易——为投资者提供无忧解决方案

悉尼, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球值得信赖的在线交易经纪商 Axi 欣然宣布推出其 Buy Crypto 服务，这是一款直观且简便的平台，旨在简化加密货币交易的复杂性。

加密货币市场发展迅速，但依然充斥着炒作、波动和不确定性。 通过 Axi Buy Crypto，该公司凭借超过 18 年的行业经验，提供一个无缝且易于使用的解决方案，旨在简化加密货币投资流程，确保交易者能专注于最重要的事情，轻松实现投资组合增长。

Axi 新业务负责人 Stuart Cooke 表示：“在 Axi，我们的目标始终是营造顺畅、可靠且透明的交易体验。 通过 Buy Crypto 产品，我们正在简化整个加密货币交易流程。 我们的平台消除了繁琐环节，让投资者能够以应有的信心和清晰度，轻松参与加密货币市场。”

Axi Buy Crypto 的主要特色包括：

一个简单平台：在一个平台上即可访问所有主要加密货币。

市场领先的定价：确保客户以更优价格获得更多加密货币。

值得信赖的交易：由全球知名且透明的经纪商提供支持。

集成支持工具：获取实用资源、工具和分析，全程为您提供指导。

Cooke 表示：“在 Axi，我们凭借可信度、透明度和创新建立了声誉。 加密货币交易和投资同样值得拥有这些标准。 通过 Axi Buy Crypto，我们正在扩展平台，以满足对数字资产日益增长的需求，同时确保客户能一如既往地获得我们提供的专业工具与交易信心。”

此次发布强化了 Axi 的长期战略，即赋能全球交易者和投资者，让他们能够进入更广阔的市场、使用更智能的工具，并享有更高的灵活性。

此次扩展彰显了 Axi 对创新、客户赋能及合作伙伴成长的一贯承诺，并提供灵活解决方案，以满足不断变化的市场需求。

有关 Axi Buy Crypto 的更多信息，请访问：https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，为 100 多个国家和地区的成千上万名客户提供服务。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡、加密货币等。

媒体联系方式：mediaenquiries@axi.com

