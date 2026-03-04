Redwood Logistics® adquiere EELCO: Fortaleciendo la conectividad comercial de América del Norte

CHICAGO, March 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redwood Logistics (Redwood), uno de los principales proveedores modernos de logística de cuarta parte (4PL) de América del Norte, anunció hoy la adquisición de EELCO, un proveedor de corretaje aduanero y almacenamiento con sede en Laredo, Texas, con más de 30 años de experiencia en la frontera entre Estados Unidos y México. La operación añade corretaje aduanero con licencia, almacenamiento en Zona de Comercio Exterior (FTZ) y una profunda experiencia fronteriza a Redwood Mexico, lo que posiciona aún más a Redwood como uno de los proveedores de logística transfronteriza más integrados de América del Norte.

"La forma en que las empresas están construyendo y gestionando sus cadenas de suministro está cambiando fundamentalmente", dijo Mark Yeager, CEO de Redwood. "El nearshoring está reformando los flujos del comercio global, la complejidad arancelaria se está acelerando y los cargadores están exigiendo socios que puedan manejar el panorama completo — no solo mover la carga, sino inspeccionar el cumplimiento normativo, integrar datos y organizar todo lo que hay en medio. Adquirir EELCO consiste en responder a ese momento. Hace que la plataforma de Redwood sea más completa, más capaz y esté mejor posicionada para atender a clientes que necesitan un verdadero socio integral".

La adquisición suma un alcance significativo para Redwood Mexico, la solución de logística transfronteriza de la empresa, que ha estado organizando carga entre Estados Unidos y México durante más de una década, y hoy gestiona más de 40.000 envíos transfronterizos anuales en una red de más de 300 socios transportistas. EELCO aporta un almacén de 250.000 pies cuadrados en Laredo, una operación hermana en Nuevo Laredo, México y operaciones especializadas en varias otras ubicaciones en nombre de los clientes.

"México ya no es solo una historia de comercio emergente ", afirmó Jordan Dewart, Presidente de Redwood Mexico. "Los 100 mil millones de dólares invertidos en fabricación mexicana durante los últimos cinco años han creado una enorme demanda de logística transfronteriza confiable tanto hacia el norte como hacia el sur. La adquisición de EELCO amplía la capacidad de Redwood Mexico como corredor aduanero con licencia para cumplir con esa demanda directamente — para atender a nuestros clientes existentes con mayor rapidez y resolver problemas más complejos para la industria en general".

Más allá de la presencia física, el cumplimiento aduanero se ha convertido en uno de los aspectos más complejos y relevantes del comercio transfronterizo. Los aranceles de la Sección 232, los derechos antidumping, la aplicación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) y el mayor escrutinio de la clasificación HTS convirtieron las relaciones fragmentadas de corretaje en una obligación. Al integrar los corredores aduaneros con licencia de EELCO y las operaciones establecidas de FTZ directamente en una plataforma moderna de 4PL, Redwood elimina esa fragmentación. Los clientes ahora contarán con un único socio coordinado que gestionará la carga, el cumplimiento, la documentación y la visibilidad integral.

"Treinta años de relaciones portuarias, confianza operativa y experiencia con licencia no desaparecen en una adquisición. Se amplifican", señaló Eduardo Lozano, CEO de EELCO. "Dentro de la red de Redwood, nuestros clientes obtienen el conocimiento especializado en el que siempre han confiado, ahora respaldado por tecnología e infraestructura que simplifican cada paso del recorrido transfronterizo".

La adquisición refleja el compromiso más amplio de Redwood de construir la plataforma logística norteamericana más capaz e integrada que unifique la ejecución, la tecnología y el cumplimiento bajo una única solución orquestada.

