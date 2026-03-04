Galapagos ontvangt transparantieverklaringen van Bank of America

Mechelen, België; 4 maart 2026, 22:01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft transparantieverklaringen ontvangen van Bank of America.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 ontving Galapagos op 27 februari en 2 maart 2026 transparantieverklaringen van Bank of America Corporation. Daaruit blijkt dat Bank of America Corporation, als controlerende entiteit, en haar gecontroleerde entiteit, BofA Securities, Inc., op 26 februari 2026 de drempel van 5% van de stemrechten van Galapagos heeft overschreden, met inbegrip van de drempel van 5% voor gelijkwaardige financiële instrumenten, als gevolg van de verwerving van gelijkwaardige financiële instrumenten van Galapagos. Vervolgens ontving Galapagos op 2 maart een transparantieverklaring waarin werd aangegeven dat BofA Securities, Inc. op 27 februari 2026 opnieuw onder de drempel van 5% van de stemrechten van Galapagos was gedaald na de verkoop van dergelijke instrumenten.

Op 2 maart 2026 bezat Bank of America Corporation (rekening houdend met de deelneming van haar dochterondernemingen) 292,642 stemrechten en 3.491,679 gelijkwaardige financiële instrumenten, wat gezamenlijk neerkomt op 5.74% van de momenteel uitstaande 65.897.071 aandelen van Galapagos.

Samenvatting van de transacties:

Datum waarop de drempel werd overschredenDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactieEquivalente financiële instrumenten na de transactieTotaal (%)
stemrechten
26 februari 202617 februari 20260,20%5,49%5,69%
27 februari 20262 maart 20260,44%5,30%5,74%

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 2 maart 2026 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 2 maart 2026
  • Datum waarop de drempel is overschreden: 27 februari 2026
  • Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation00 0,00% 
Bank of America, Nationale Vereniging12.44012.440 0,02% 
Merrill Lynch International103.93495.048 0,14% 
Managed Account Advisors LLC33 0,00% 
BofA Securities, Inc.0170,568 0,02% 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		14.46214.462 0,00% 
U.S. Trust Company of Delaware121121 0,26% 
Subtotaal130.690292.642 0,44% 
 TOTAAL292.64200,44%0,00%


B) Equivalente financiële instrumentenNa de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  141.6840,22%fysiek
Merrill Lynch InternationalGebruiksrechten  1000,00%fysiek
BofA Securities, Inc.Recht op terugroeping  24.7000,04%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  3.163.2904,80%fysiek
Merrill Lynch InternationalFysieke calloptie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Bank of America, National AssociationSwaps15/10/2027 360,00%Contant
Bank of America, National AssociationSwaps31/01/2028 7820,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Bank of America, National AssociationSwaps29/02/2028 7410,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/01/2027 9.1670,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 14.3500,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 1.1130,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps01/11/2027 5.7260,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/10/2027 360,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps31/03/2027 5960,00%contant
 TOTAAL  3.491.6795,30% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 3.784.3215,74%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

Inhoud van de kennisgevingen van Bank of America Corporation:
De kennisgeving van 27 februari 2026 bevat de volgende informatie:

  • Datum van kennisgeving: 27 februari 2026
  • Datum waarop de drempel is overschreden: 26 februari 2026
  • Drempel van stemrechten die werd overschreden (in %): 5%
  • Kennisgeving door: Bank of America Corporation
  • Noemer: 65.897.071
  • Reden voor kennisgeving: Verwerving of vervreemding van financiële instrumenten die worden behandeld als stemgerechtigde effecten
  • Gerapporteerde details:

A) StemrechtenEerdere kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% van de stemrechten
Houder van stemrechten Gekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effectenGekoppeld aan effectenNiet gekoppeld aan effecten
Bank of America Corporation00 0,00% 
Bank of America, Nationale Vereniging12.48112.440 0,02% 
Merrill Lynch International77.455103.934 0,16% 
Managed Account Advisors LLC33 0,00% 
BofA Securities, Inc.00 0,00% 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated		14.46214.462 0,02% 
U.S. Trust Company of Delaware121121 0,00% 
Subtotaal104.522130.960 0,20% 
 TOTAAL130.96000,20%0,00%


B) Equivalente financiële instrumentenNa de transactie
Houder van gelijkwaardige financiële instrumentenType financieel instrumentVervaldatumUitoefenperiode of -datumAantal stemrechten dat kan worden verkregen indien het instrument wordt uitgeoefend% van de stemrechtenAfwikkeling
Merrill Lynch InternationalRecht op terugroeping  141.6840,22%fysiek
BofA Securities, Inc.Recht op terugroeping  24.7000,04%fysiek
BofA Securities, Inc.Gebruiksrechten  3.289.3404,99%fysiek
Merrill Lynch InternationalFysieke calloptie19/06/2026 100.0000,15%fysiek
Bank of America, National AssociationSwaps31/01/2028 7820,00%contant
Bank of America, National AssociationSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Bank of America, National AssociationSwaps29/02/2028 7360,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/01/2027 9.1670,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/04/2026 14.3100,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps02/07/2026 1.1060,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps01/11/2027 5.7260,01%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps27/02/2026 5940,00%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps15/04/2027 14.6790,02%contant
Merrill Lynch InternationalSwaps30/06/2026 120,00%contant
 TOTAAL  3.617.5155,49% 


TOTAAL (A&B)Aantal stemrechten% van stemrechten
 3.748.4755,69%

De keten van controle wordt beschreven aan het einde van de kennisgeving (sectie 11) en is hier te vinden.

