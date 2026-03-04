Châtillon, France, le 4 mars (22 :30 CET) 2026

DBV Technologies annonce sa participation à plusieurs conférences investisseurs en mars

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, annonce aujourd’hui sa participation aux conférences investisseurs suivantes au mois de mars :

Citizens Life Sciences Conference – 10 mars 2026

Format: Discussion « Fireside Chat »

Heure: 13h40 heure de l’Est

Leerink Partners Global Healthcare Conference – 11 mars 2026

Format: Rencontres individuelles

Inscrivez-vous ici pour regarder la retransmission en direct de la présentation de Citizens JMP. Un enregistrement sera également disponible dans la section Événements du site web de la société 90 jours après l’événement.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d'options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

