Savaria annonce que son BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre 2025 atteint 51,3 M $, une augmentation de 19,7 %

LAVAL, Québec, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria («Savaria») (TSX: SIS), un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse de présenter les résultats de son exercice 2025.

Faits saillants – 4e trimestre 2025 comparativement à 2024

Revenus de 241,8 M $, en hausse de 18,4 M $ ou 8,3 %.

Résultat opérationnel de 29,7 M $, en hausse de 8,0 M $ ou 36,6 %, représentant 12,3 % des revenus comparativement à 9,7 % au 4 e trimestre de 2024.

trimestre de 2024. BAIIA ajusté* de 51,3 M $, en hausse de 8,4 M $ ou 19,7 %, soit 0,71 $ par action, en hausse de 0,12 $.

Marge du BAIIA ajusté* de 21,2 %, en hausse de 200 points de base comparé à 19,2 % au 4e trimestre de 2024.

Faits saillants – Exercice 2025 comparativement à 2024

Revenus de 913,5 M $, en hausse de 45,8 M $ ou 5,3 %. La croissance du secteur Accessibilité s'est établie à 5,4 %, incluant une croissance de 7,4 % en Amérique du Nord et de 2,3 % en Europe. La croissance du secteur Équipements médicaux s’est établie à 4,8 %.

Profit brut de 353,8 M $, en hausse de 32,1 M $ ou 10,0 %, représentant 38,7 % des revenus, en hausse de 160 points de base comparé à 37,1 % en 2024.

Résultat opérationnel de 105,4 M $, en hausse de 21,2 M $ ou 25,2 %, représentant 11,5 % des revenus comparativement à 9,7 % en 2024.

Résultat net de 68,8 M $ ou 0,95 $ par action sur une base diluée, comparé à 48,5 M $ ou 0,68 $ par action en 2024.

BAIIA ajusté* de 186,3 M $, en hausse de 25,0 M $ ou 15,5 %, représentant 2,59 $ par action, en hausse de 0,34 $.

Marge du BAIIA ajusté* de 20,4 %, en hausse de 180 points de base comparé à 18,6 % en 2024. Marge du BAIIA ajusté du secteur Accessibilité a atteint 22,3 %. Marge du BAIIA ajusté du secteur Équipements médicaux s’est établi à 19,4 %.

La dette nette* s’élevait à 191,5 M $ en diminution par rapport à 262,7 M $ au 31 décembre 2024 avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* à 1,03 comparativement à 1,63.

Fonds disponibles* de 311,7 M $ pour soutenir le fonds de roulement, les investissements et les opportunités de croissance.

T4 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Revenus 241 779 $ 223 340 $ 8,3 % 913 527 $ 867 762 $ 5,3 % Profit brut 93 940 $ 84 224 $ 11,5 % 353 805 $ 321 712 $ 10,0 % % des revenus 38,9 % 37,7 % 120 p.c 38,7 % 37,1 % 160 p.c Résultat opérationnel 29 735 $ 21 772 $ 36,6 % 105 380 $ 84 137 $ 25,2 % Résultat net 20 505 $ 14 333 $ 43,1 % 68 770 $ 48 510 $ 41,8 % Résultat net dilué par action 0,28 $ 0,20 $ 40,0 % 0,95 $ 0,68 $ 39,7 % Résultat net ajusté * 26 095 $ 19 269 $ 35,4 % 86 892 $ 64 795 $ 34,1 % Résultat net ajusté par action * 0,37 $ 0,26 $ 42,3 % 1,21 $ 0,90 $ 34,4 % BAIIA ajusté * 51 309 $ 42 867 $ 19,7 % 186 250 $ 161 230 $ 15,5 % BAIIA ajusté par action * 0,71 $ 0,59 $ 20,3 % 2,59 $ 2,25 $ 15,1 % % des revenus 21,2 % 19,2 % 200 p.c 20,4 % 18,6 % 180 p.c

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.

Mots du président exécutif du conseil et du président et chef de la direction

« Notre programme de transformation sur deux ans – Savaria One – a pris fin à la clôture de 2025 et nos objectifs ont été atteints en très grande partie. Nos revenus ont atteint 914 M $ et notre BAIIA ajusté s’est établi à 186 M $, ce qui représente une marge de BAIIA ajusté de 20,4 %. Mais plus importantes encore sont les retombées des investissements que nous avons réalisés dans nos gens, nos processus et nos produits, puisque ces améliorations ont entraîné un changement culturel et nous procurent des avantages à long terme. Nos employés ont adopté de nouvelles pratiques exemplaires dans leur quotidien. En adhérant aux initiatives Savaria One, ils poursuivent leurs efforts afin d’apporter des améliorations dans pratiquement tous les secteurs de l’entreprise. Je ne pourrais être plus heureux ni plus fier de nos employés pour leur contribution remarquable à notre succès au cours des deux dernières années. Ils nous ont assurément donné une solide fondation pour soutenir notre croissance future », a déclaré Marcel Bourassa, président exécutif du conseil.

« Nos résultats du quatrième trimestre ont établi plusieurs records pour Savaria, dont celui du “meilleur trimestre de notre histoire”. Nous avons également enregistré notre meilleur trimestre de croissance des revenus dans Accessibilité en Europe, à 9 %, ainsi qu’une solide croissance de 10 % des revenus dans le secteur Équipements médicaux. Cela s’est traduit par notre meilleur trimestre à ce jour pour le BAIIA ajusté par action, à 0,71 $. De plus, nos bons résultats nous ont permis de réduire notre ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté à 1,03, ce qui nous donne une marge de manœuvre importante pour réaliser des acquisitions stratégiques. Sur le plan opérationnel, plusieurs centaines d’initiatives d’amélioration des processus sont en cours. Même si nous avons fait face à certaines menaces liées à des enjeux de tarifs douaniers en 2025, nous avons poursuivi sur notre lancée et exécuté notre plan. Nous abordons 2026 avec une équipe plus forte que jamais », a déclaré Sébastien Bourassa, président et chef de la direction.

Résultats du 4e trimestre - T4 2025 comparativement à T4 2024

REVENUS

Les revenus ont atteint 241,8 M $, en hausse de 18,4 M $ ou 8,3 %. Cette augmentation est principalement attribuable à une croissance organique de 5,2 % combinée à un impact positif des taux de change de devises étrangères de 2,5 %. Les revenus provenant de l’acquisition de Western Elevator Ltd. ont contribué à une croissance à hauteur de 0,6 %.

Secteur Accessibilité (76 % des revenus du T4 2025): Les revenus se sont établis à 183,4 M $, une hausse de 13,2 M $ ou 7,7 %.

Les revenus se sont établis à 183,4 M $, une hausse de 13,2 M $ ou 7,7 %. Secteur Équipements médicaux (24 % des revenus du T4 2025): Les revenus se sont établis à 58,3 M $, une hausse de 5,3 M $ ou 10,0 %.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 29,7 M $, en hausse de 8,0 M $ ou 36,6 %, représentant une marge opérationnelle de 12,3 %, comparé à 9,7 % au T4 2024.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 51,3 M $ et 21,2 %, respectivement, comparativement à 42,9 M $ et 19,2 % au T4 2024.

Secteur Accessibilité: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 42,9 M $ et 23,4 %, respectivement, comparativement à 33,3 M $ et 19,6 % au T4 2024.

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 42,9 M $ et 23,4 %, respectivement, comparativement à 33,3 M $ et 19,6 % au T4 2024. Secteur Équipements médicaux: Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 11,3 M $ et 19,4 %, respectivement, comparativement à 12,2 M $ et 23,1 % au T4 2024.



Résultats pour la période de douze mois - Exercice 2025 comparativement à 2024

REVENUS

La Société a généré des revenus de 913,5 M $, en hausse de 45,8 M $ ou 5,3 %. L’augmentation est principalement attribuable à la croissance organique de 1,9 % et à un impact positif des taux de change de devises étrangères de 2,7 %. L’impact net d’acquisition de 0,7 % est attribuable à l’acquisition de Western et Matot et a été partiellement compensé par la cession des opérations de Van-Action et Freedom Motors.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Le résultat opérationnel s’est établi à 105,4 M $, en hausse de 21,2 M $ ou 25,2 %, représentant une marge opérationnelle de 11,5 %, comparé à 9,7 % en 2024.

BAIIA AJUSTÉ

Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté se sont établis à 186,3 M $ et 20,4 %, respectivement, comparé à 161,2 M $ et 18,6 % en 2024.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles de Savaria se sont établis à 138,1 M $ et ont principalement été utilisés pour des investissements en capital, des acquisitions d’entreprises, le remboursement de la dette, le paiement d’intérêts et le versement de dividendes.

Au 31 décembre 2025, la Société avait une dette nette de 191,5 M $ et un ratio de dette nette sur BAIIA ajusté de 1,03, comparé à 1,63 au 31 décembre 2024.

Perspectives

Alors que Savaria One s’est conclu avec succès, nous restons concentrés sur l'amélioration continue afin de demeurer le partenaire privilégié de nos clients et de nos distributeurs, tout en générant des rendements solides et durables pour nos actionnaires. Savaria One visait l’excellence opérationnelle et l’efficacité à l’échelle de l’organisation, créant une base solide et plus agile pour l’entreprise.

Dans la continuité de cette démarche, la prochaine phase de notre plan stratégique se concentrera sur l’accélération de notre croissance en élargissant nos opportunités de marché, l’approfondissement de nos relations clients et le renforcement de notre position concurrentielle. Lors de notre prochaine Journée des investisseurs, en avril, nous présenterons cette nouvelle étape plus en détail et fournirons des perspectives plus précises pour nos prochains exercices financiers.

Nous sommes enthousiastes quant à l’évolution continue de Savaria et nous sommes convaincus que notre plan de croissance renforcera notre position en tant qu’un des chefs de file mondial dans nos secteurs d’activité tout en créant de la valeur durable à long terme pour toutes les parties prenantes.

Valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »)

À titre de chef de file mondial du secteur de l'accessibilité, Savaria est déterminée à minimiser son empreinte écologique et à respecter les normes sociales et de gouvernance les plus élevées. La promotion de pratiques environnementales et sociales responsables dans l'ensemble de son organisation est essentielle pour soutenir une croissance durable et une création de valeur à long terme. Savaria intègre les critères ESG à ses activités grâce à des produits innovants qui favorisent l'accessibilité, à des efforts continus pour améliorer son efficacité opérationnelle et l'utilisation de ses ressources, et à un engagement constant envers ses employés et parties prenantes.

L’avancement des priorités ESG nécessite une approche collaborative à long terme, et doit également être fondé sur des actions claires et un engagement continu en faveur de la transparence. À cette fin, le 4 mars 2026, Savaria a publié son rapport ESG 2025. Ce rapport fournit des informations bonifiées sur le développement durable et une mise à jour de ses priorités, de sa stratégie et de ses initiatives sur les questions ESG. Le rapport est disponible dans la section Investisseurs sur notre site web savaria.com .

Savaria Corporation ( savaria.com ) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbe, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personne et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Conformité avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)

Les informations financières contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les fonds disponibles, la dette nette et le ratio dette nette sur le BAIIA ajusté à des fins d’analyse pour mesurer sa performance financière. Ces mesures n’ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Des informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS sont disponibles dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion, qui est disponible sur le site web de Savaria à savaria.com et déposé sur SEDAR+ à sedarplus.ca . Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net est présenté dans la section ci-dessous.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Les risques et incertitudes comprennent ceux qui sont énumérés sous la rubrique « Risques et incertitudes » dans le plus récent rapport annuel de gestion de la direction ainsi que ceux détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

Le rapprochement du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté avec le résultat net se trouve ci-dessous. Les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période clos le 31 décembre 2025 seront disponibles sous peu sur le site web de Savaria et sur SEDAR+ à sedarplus.ca .

Rapprochement du résultat net ajusté* et du BAIIA ajusté* avec le résultat net

T4 Cumul annuel en milliers de dollars, sauf les montants par action 2025 2024 2025 2024 Résultat net 20 505 $ 14 333 $ 68 770 $ 48 510 $ Frais des initiatives stratégiques 4 701 5 520 18 650 21 579 Autres charges 1 803 949 4 614 569 Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges (914 ) (1 533 ) (5 142 ) (5 863 ) Résultat net ajusté * 26 095 $ 19 269 $ 86 892 $ 64 795 $ Résultat net ajusté par action * 0,37 $ 0,26 $ 1,21 $ 0,90 $ Impôt sur le résultat relatif aux initiatives stratégiques et autres charges 914 1 533 5 142 5 863 Charge d'impôt sur le résultat 4 480 5 033 21 493 17 155 Amortissement des immobilisations corporelles 2 895 2 510 10 861 9 368 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 3 450 3 194 13 243 11 690 Amortissement des immobilisations incorporelles 7 798 8 205 30 448 31 131 Charges financières nettes 4 750 2 406 15 117 18 472 Rémunération à base d'actions 927 717 3 054 2 756 BAIIA ajusté * 51 309 $ 42 867 $ 186 250 $ 161 230 $ BAIIA ajusté par action * 0,71 $ 0,59 $ 2,59 $ 2,25 $ Nombre moyen pondéré dilué d'actions 72 441 988 72 357 117 72 025 611 71 651 011

*Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites et réconciliées dans les sections 3, 6 et 8 du rapport de gestion.