Le 14 avril 2026, La Société de Gestion AGF Limitée annoncera ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026

TORONTO, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mardi 14 avril 2026, vers 7 h (heure de l’Est), La Société de Gestion AGF Limitée (TSX : AGF.B) annoncera ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026. AGF tiendra une conférence téléphonique et une webémission pour discuter de ces résultats à 11 h (heure de l’Est), le jour même.

Judy Goldring, chef de la direction, et Ken Tsang, chef des finances, livreront leurs commentaires. Ash Lawrence, chef de Partenaires Capital AGF, de même que David Stonehouse, chef intérimaire des investissements, participeront également à la période de questions qui suivra, avec les analystes des investissements.

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/pdxua75r (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici, ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 60 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Nick Smerek

Vice-président, Planification et analyse financières

416-865-4337, InvestorRelations@agf.com